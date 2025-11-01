  • 18 ноября 202518.11.2025вторник
Иппотерапия, физкультура и музыка Моцарта помогут в абилитации тюменских детей с ОВЗ

Общество, 15:59 18 ноября 2025

АНО "Семейный коррекционный центр социальной абилитации "Неограниченные возможности" | Фото: АНО "Семейный коррекционный центр социальной абилитации "Неограниченные возможности"

Программа комплексной абилитации "Шаг вперед" для детей с ментальными нарушениями здоровья стартовала в Тюмени. Ее реализует АНО Семейный коррекционный центр социальной абилитации "Неограниченные возможности" при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

Как рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор некоммерческой организации Екатерина Давыдова, в рамках инициативы 20 ребят в возрасте от трех до 12  лет пройдут индивидуальный курс развития, объединяющий три взаимодополняющих метода: адаптивную физическую культуру, иппотерапию и Томатис‑терапию. Все занятия проводятся бесплатно.

Каждый ребенок получает персональный абилитационный маршрут, который помогает формировать новые нейронные связи и раскрывать компенсаторные возможности. "Наш проект – возможность дать детям с ОВЗ доступ к современным, в том числе высокотехнологичным, методикам абилитации. Мы объединили три направления, которые усиливают эффект друг друга. Адаптивная физкультура развивает моторные навыки и пространственное восприятие, иппотерапия способствует физическому и эмоциональному развитию, а Томатис‑терапия улучшает слуховое восприятие, речь и когнитивные функции", – пояснила Екатерина Давыдова.

АНО "Семейный коррекционный центр социальной абилитации "Неограниченные возможности" | Фото: АНО "Семейный коррекционный центр социальной абилитации "Неограниченные возможности"

Адаптивная физическая культура включает элементы сенсорной интеграции, добавила она. Дети тренируются на специальном подвесном оборудовании, гамаках, платформах, сенсорном бревне и в подвесном тоннеле. Такие упражнения развивают межполушарное взаимодействие, улучшают баланс и помогают лучше осознавать границы собственного тела.

Иппотерапия проводится на Тюменском ипподроме. Верховая езда не только укрепляет мышцы и координацию, но и мотивирует ребенка, дарит положительные эмоции, способствует социальной адаптации.

Томатис‑терапия реализуется с помощью аппарата Томатис и гарнитуры Forbrain. Дети прослушивают специально обработанную музыку Моцарта, которая воздействует на речевые зоны мозга. По словам родителей, после курса у ребят улучшается процесс запоминания информации, например, они начинают лучше учить стихи в школе.

Екатерина Давыдова рассказала, что помимо работы с детьми, проект включает психологическое сопровождение родителей. Групповые встречи со специалистом помогают снизить эмоциональное выгорание, освоить методы поддержки ребенка в домашних условиях и наладить общение с другими семьями. В перспективе это позволит сформировать устойчивое сообщество взаимной поддержки.

"Мы видим реальные результаты уже после первого потока. Родители рассказывают, что у детей улучшается психоэмоциональное состояние, они становятся физически более ловкими, лучше выполняют базовые упражнения — например, учатся кидать и ловить мяч, держать равновесие. Для нас самое ценное знать, что мы действительно помогаем семьям и даем детям шанс на более полноценную жизнь", - резюмировала эксперт.

По словам Екатерины Давыдовой, проект "Шаг вперед" не только повышает качество жизни конкретных семей, но и создает модель комплексной поддержки детей с ОВЗ в Тюменском регионе. В дальнейшем опыт может быть масштабирован на другие города России. Завершение программы запланировано на декабрь 2025 года.

АНО "Семейный коррекционный центр социальной абилитации "Неограниченные возможности" | Фото: АНО "Семейный коррекционный центр социальной абилитации "Неограниченные возможности"

Инна Кондрашкина

# абилитация , дети с ОВЗ

