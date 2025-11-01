55 миллионов пользователей зарегистрировались в мессенджере Мах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

55 млн достигло количество пользователей мессенджера Мах. Среднесуточная аудитория в ноябре превысила 22,1 млн человек. Рекордный показатель был зафиксирован 6 ноября — суточный охват составил 25,6 млн пользователей, сообщает пресс-служба платформы.

С момента запуска приложения пользователи отправили 4,4 млрд сообщений, позвонили более 1 млрд раз, записали 43 млн видеокружков. Более 16 тыс. авторов завели свои каналы в Мах.

К "Платформе для партнёров" присоединились более 7 тыс. компаний, среди которых: ВТБ, Х5, Альфа-Банк, Т2, ЦУМ, международный аэропорт Внуково и Ozon.