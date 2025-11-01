  • 20 ноября 202520.11.2025четверг
  • USD80,9448
    EUR93,7804
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер юго-западный

55 миллионов пользователей зарегистрировались в мессенджере Мах

Общество, 11:46 20 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

55 млн достигло количество пользователей мессенджера Мах. Среднесуточная аудитория в ноябре превысила 22,1 млн человек. Рекордный показатель был зафиксирован 6 ноября — суточный охват составил 25,6 млн пользователей, сообщает пресс-служба платформы.

С момента запуска приложения пользователи отправили 4,4 млрд сообщений, позвонили более 1 млрд раз, записали 43 млн видеокружков. Более 16 тыс. авторов завели свои каналы в Мах.

К "Платформе для партнёров" присоединились более 7 тыс. компаний, среди которых: ВТБ, Х5, Альфа-Банк, Т2, ЦУМ, международный аэропорт Внуково и Ozon.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# мессенджер

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:52 20.11.2025О вкладе тюменцев в победу в Великой Отечественной войне расскажут на выставке
12:41 20.11.2025Нефтяники помогают сохранить редкие виды рыб: в Иртыш выпущены мальки сибирского осетра
12:30 20.11.2025Макет острога на Исторической площади Тюмени установят в 2026 году
12:08 20.11.2025В Тюмени проходят региональные дни форума "МАЛАЯ РОДИНА - СИЛА РОССИИ"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора