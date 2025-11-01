  • 20 ноября 202520.11.2025четверг
  • USD80,9448
    EUR93,7804
  • В Тюмени -2..-4 С 2 м/с ветер юго-западный

В Тюмени прошло совещание с арендаторами лесных участков региона

Общество, 18:28 20 ноября 2025

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Расширенное совещание с арендаторами лесных участков региона под председательством заместителя губернатора Тюменской области Руфата Биктимерова состоялось в Тюмени, сообщает информационный центр правительства области.

Цель встречи — обсуждение проблемных вопросов в сфере лесного комплекса и предпринимаемых правительством Тюменской области мер для их решения.

В совещании приняли участие представители департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, органов прокуратуры, департамента лесного комплекса Тюменской области и подведомственных департаменту учреждений, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области.

На совещании представили доклады, отражающие сложившуюся практику взаимодействия лесопользователей Тюменской области с региональным лесным ведомством, районными лесничествами и органами прокуратуры с акцентом на частые нарушения при лесопользовании и мерах ответственности, предусмотренные действующим законодательством.

“Лес — это бесценное природное богатство и залог экологической безопасности. Именно поэтому задачи по охране окружающей среды, ее улучшению в интересах государства и граждан, сохранению биоразнообразия и обеспечению возобновляемости лесных ресурсов становятся наиболее приоритетными. Имеющийся лесной потенциал и территория земель лесного фонда нашего региона позволяют реализовывать проекты любой направленности: начиная от заготовки древесины, разработки и добычи полезных ископаемых и строительства линейных объектов, заканчивая размещением рекреационных объектов. Доходы от использования лесов — важная составляющая федерального и регионального бюджетов, которая позволяет исполнять социальные обязательства государства", – сказал заместитель губернатора Тюменской области Руфат Биктимеров.

Также Руфат Биктимеров призвал арендаторов лесных участков более ответственно относиться к исполнению обязанностей, предусмотренных лесным законодательством и закрепленных договорами аренды.

В заключении совещания рассмотрели проблемные вопросы лесопользователей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# лес , Руфат Биктимеров , совещание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:14 20.11.2025Евгений Грачев поблагодарил тюменских общественников за помощь бойцам СВО
20:10 20.11.2025Тюменские студенты и преподаватели получили 15 дипломов по итогам фестиваля "Все дизайн"
19:55 20.11.2025Обучение по информационной безопасности усилят в Уральском федеральном округе
19:01 20.11.2025Карантин по бешенству ввели в одном из сел Тюменской области 

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора