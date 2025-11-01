В Тюмени прошло совещание с арендаторами лесных участков региона

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Расширенное совещание с арендаторами лесных участков региона под председательством заместителя губернатора Тюменской области Руфата Биктимерова состоялось в Тюмени, сообщает информационный центр правительства области.

Цель встречи — обсуждение проблемных вопросов в сфере лесного комплекса и предпринимаемых правительством Тюменской области мер для их решения.

В совещании приняли участие представители департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, органов прокуратуры, департамента лесного комплекса Тюменской области и подведомственных департаменту учреждений, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области.

На совещании представили доклады, отражающие сложившуюся практику взаимодействия лесопользователей Тюменской области с региональным лесным ведомством, районными лесничествами и органами прокуратуры с акцентом на частые нарушения при лесопользовании и мерах ответственности, предусмотренные действующим законодательством.

“Лес — это бесценное природное богатство и залог экологической безопасности. Именно поэтому задачи по охране окружающей среды, ее улучшению в интересах государства и граждан, сохранению биоразнообразия и обеспечению возобновляемости лесных ресурсов становятся наиболее приоритетными. Имеющийся лесной потенциал и территория земель лесного фонда нашего региона позволяют реализовывать проекты любой направленности: начиная от заготовки древесины, разработки и добычи полезных ископаемых и строительства линейных объектов, заканчивая размещением рекреационных объектов. Доходы от использования лесов — важная составляющая федерального и регионального бюджетов, которая позволяет исполнять социальные обязательства государства", – сказал заместитель губернатора Тюменской области Руфат Биктимеров.

Также Руфат Биктимеров призвал арендаторов лесных участков более ответственно относиться к исполнению обязанностей, предусмотренных лесным законодательством и закрепленных договорами аренды.

В заключении совещания рассмотрели проблемные вопросы лесопользователей.