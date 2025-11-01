Тюменцам рассказали, как получить единовременное пособие при рождении ребенка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивают всем семьям независимо от доходов и занятости родителей. Размер пособия в 2025 году — 26 тыс. 941,71 рублей, сообщает минтруд РФ.

"Если в вашем регионе действуют районные коэффициенты, то сумма будет увеличена. Если оба родителя работают – пособие назначается одному из родителей автоматически без подачи заявления. Деньги поступят в течение 10 дней после регистрации рождения ребенка", - рассказали в ведомстве.

Если работает только один из родителей, то выплату получит именно он. Неработающему родителю потребуется справка о том, что он такую выплату не получал. Ее легко заказать онлайн.

Если оба родителя не работают – нужно подать заявление через Госуслуги или в Социальном фонде.

Обратиться за выплатой можно в течение шести месяцев после рождения ребенка.