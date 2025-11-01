Региональные дни форума "МАЛАЯ РОДИНА - СИЛА РОССИИ" завершились в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональные дни III Всероссийского муниципального форума "МАЛАЯ РОДИНА - СИЛА РОССИИ" завершились в Тюмени. 20 и 21 ноября в главном корпусе ТюмГУ более 350 представителей муниципалитетов со всей страны принимали активное участие в лекциях и сессиях ведущих экспертов страны в области девелопмента, градостроительства, умных технологий, моделирования, а также цифровизации в архитектуре и урбанистике.

"Тюменская область была выбрана для проведения регионального дня форума "МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ" не случайно, - подчеркнула, приветствуя участников встречи сопредседатель ВАРМСУ, член президиума совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева. – Регион - признанный лидер в урбанистике и архитектуре, здесь реализуются самые передовые проекты преображения городской среды, налажено сотрудничество с бизнесом, создаётся институт развития городов".

Напомним, что организаторами мероприятия выступили Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента РФ и правительства Тюменской области.

Форум посвятили вопросам урбанистики и архитектуры. На два дня Тюмень стала площадкой обсуждения подходов, которые уже в ближайшие годы определят развитие российских муниципалитетов. В областной центр приехали также представители муниципалитетов со всей страны и участники "Школы мэров" – это будущие управленцы, которым предстоит определять вектор развития своих территорий.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил ВАРМСУ за оказанное доверие и выбор Тюмени местом проведения форума. "Я уверен, эти два дня станут временем профессионального общения и новых решений", - отметил глава региона.

В ходе работы площадок форума участники обсудили стратегию архитектурного развития, новые правила развития городских территорий, цифровую и инклюзивную архитектуру, а также баланс сохранения и развития архитектуры исторических городов. Особое внимание уделялось современным тенденциям в градостроительстве, инновационным подходам к проектированию городской среды и интеграции архитектурных решений для улучшения качества городской жизни.

Так, роль цифровизации в интеграции архитектуры, инфраструктуры и умных городских решений и вопросы управления городской средой в реальном времени обсудили в рамках работы секции "Цифровая архитектура будущего".

Центральная тема секции - развитие цифровой архитектуры в малых городах и в небольших городских и сельских поселениях. Сообща эксперты думали, что необходимо сделать, чтобы она вошла в обычную практику жителя даже небольшого населённого пункта и стала нормой не только в крупных городах.

"Тюменская область - единственный регион в России, где выпущен учебник для студентов "Цифровой город". Сделал это Тюменский индустриальный университет, сейчас готовится переиздание", - отметил председатель экспертного совета АНО Центр компетенций "Умный город" Анатолий Курманов.

О том, что мастер-план – это стратегия развития города, позволяющая эффективно использовать территории и привлекать инвестиции, делать город комфортнее для его жителей и гостей, глава Тобольска Пётр Вагин рассказал на мастер-лекции "Стратегия архитектурного развития: российский подход к формированию современной среды".

Он подчеркнул, что в Тобольске уже проведена масштабная работа по трансформации городской среды, разработаны и уже реализуются градостроительные проекты развития территорий: строятся концертный зал и фестивальная площадь, в ближайшее время они откроют новые возможности для проведения культурных событий. Отдельно глава города остановился на восстановлении объектов культурного наследия, подчеркнув важность сохранения истории Тобольска для будущих поколений.

Тюмень вошла в число первых городов России, где в рамках дизайн-кода разрабатывается часть светового мастер-плана. Об этом руководитель образовательного направления "Световой дизайн" Академии Штиглица, креативный директор проектно-консалтинговой компании "Световая среда" Наталья Быстрянцева рассказала в ходе сессии "Диалоги о будущем: Архитектура как экономический драйвер".

По её словам, в дизайн-код входит комплексное планирование функционального освещения города, основанное на оценке социально-экономических изменений. Работа идет с парковым и уличным освещением города, оценивается качество взаимодействия всех видов освещения в городе и разрабатывается последующее формирование рекомендаций по световому мастер-плану и использованию функционального освещения исходя из целей и потенциала конкретного пространства.

"В Тюмени в этом направлении много очень правильных, профессиональных находок, которые необходимо развивать и интегрировать. Например, мне очень понравились решения с небольшими, но функциональными декоративными опорами около административных зданий - очень хорошо выделена пешеходная зона, это комфортно", - рассказала эксперт.

По словам Натальи Быстрянцевой, чтобы город развивался полноценно, ему необходима разработка комплексного светового мастер-плана, поскольку это закрепит требования, регламенты, а также взаимодействие служб, которые позволяют не только развивать световую среду, но и контролировать её качество.

"Также необходимо заранее предусматривать и требования к территории, чтобы жители были довольны интегрируемым решением. И тут важно соблюдать баланс между центром города и периферией, местами, где мы обычно гуляем с детьми, находимся каждый день", - добавила она.

"Сегодня общественные пространства перестали быть просто элементом благоустройства — они стали стратегическим ресурсом городов и сёл. Хорошо спроектированная набережная, парк или центральная площадь — это не только место для отдыха, но и "твердая инфраструктура" для социального диалога, экономического роста и экологической устойчивости.

Хорошо спроектированное общественное пространство работает одновременно как "третье место" для неформального общения, как инфраструктура для малого бизнеса и как "лёгкие города", улучшающие микроклимат и психическое здоровье горожан. Но чтобы такие проекты были устойчивыми, недостаточно просто благоустроить территорию — необходимо закладывать экономическую модель ещё на этапе концепции: продумывать источники дохода, модели управления и вовлекать бизнес и жителей с самого начала. Благоустройство может и должно становиться не расходом, а созданием активов, генерирующих экономическую, социальную и экологическую ценность", - рассказала руководитель Академии городских технологий "Среда" Юлия Зубова.

Подводя итоги работы, губернатор Александр Моор отметил, что у каждого муниципалитета есть сегодня свой генеральный план, но этого недостаточно. "Пример – большая Тюменская агломерация. Мы чётко понимаем темпы роста и развития, строительства Тюмени и Тюменского района вокруг города. Поэтому мы сейчас мы вошли в разработку стратегии развития нашей агломерации. Есть хорошее выражение: план ничто, планирование всё. И очень важно этот этап разработки стратегии сделать неформальным, потратить на него чуть больше времени, но действительно вдумчиво и внимательно проанализировать все факторы, которые влияют на развитие агломерации, все ограничения, которые сегодня есть", - рассказал он.

Глава региона подчеркнул, что понятие мастер-плана, о котором говорили участники и эксперты форума, формально не оговорено законом. "Надо ли его формализовать и как вписать его в ту систему стратегических документов, которая сегодня есть в нашем государстве? Ведь как только что-то мы формализуем, оно встаёт в очень жёсткие рамки. С другой стороны, сегодня мастер-план в нашем понимании может быть гибким. Он может быть, например, межмуниципальным, как это сделано в Тобольске. И жизнь показала, что этот документ работает. Поэтому его разработкой надо заниматься в связке со стратегическими документами, вовлекая в обсуждение максимальное количество заинтересованных сторон.

Как сейчас это делает Тюмень, разрабатывая мастер-план развития центральной исторической части города. Мы должны учесть мнение каждого. Да, это сложно, это долго и иногда болезненно. Но мы должны учесть все вопросы и найти консолидированное мнение. Это важно для того, чтобы избежать дорогих ошибок, дорогих с точки зрения их исправления в будущем", - сказал губернатор.

"Тюменская область принимает в эти дни не только региональный день Всероссийского муниципального форума "МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ", но и "Школу мэров". Также хотел бы отметить присутствие в зале участников региональной программы "Время героев". Огромное спасибо Александру Викторовичу Моору за тёплый приём. Планируя с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления тематику региональных дней, мы хотели заглянуть за горизонт, найти новые точки роста для развития муниципалитетов и посмотреть, где можно перенять друг у друга лучшие практики. Тюменская область – динамично развивающийся регион. Тема урбанистики и архитектуры ярко представлена в Тюмени, Тобольске и других муниципальных образованиях. Я надеюсь, что лучший опыт коллег вы сможете применить в своих муниципальных образованиях на благо нашей страны и жителей конкретных муниципалитетов. Чтобы жизнь в них становилась лучше, а вопросы людей, адресованные к местной власти, решались быстрее и эффективнее", - подчеркнул заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачёв.

Николай Ступников