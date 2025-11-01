Обновленный Дом культуры получат жители Аромашево в апреле 2026 года

| Фото: Администрация Аромашевского муниципального района

Обновление Дома культуры на ул. Ленина, 158 продолжается в Аромашевском округе Тюменской области. Строительные работы планируется завершить к апрелю 2026 года.

После капитального ремонта культурный центр станет подарком для всех жителей муниципалитета. Уже сейчас обновлён фасад, а внутри и снаружи здания ведутся отделочные работы.

Благоустраивается также прилегающая территория, укладывается брусчатка. Особое внимание уделяется сцене и зрительному залу. Работы идут в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Администрация района активно поддерживает проект, оперативно решая все возникающие вопросы. Обновленный Дом культуры повысит качество жизни населения.