Тюменский ансамбль "Златоцвет" - победитель всероссийского фестиваля "Душа баяна"
Победителем всероссийского музыкального фестиваля "Душа баяна" стал казачий ансамбль "Златоцвет" из Тюменской области, сообщает региональный Комитет по делам национальностей.
Тюменцы победили в номинации "Автор", представив песню "Душе казачьей не остыть" на слова Сергея Шорохова и музыку Дарьи Чехомовой.
"Душа баяна" – это профессиональная площадка для исполнителей в различных жанрах, где вокруг любимого инструмента объединились взрослые и дети, профессионалы и любители.
Члены жюри Фестиваля – известные российские артисты, музыканты, композиторы, заслуженные деятели искусств России.
Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов.