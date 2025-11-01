  • 22 ноября 202522.11.2025суббота
  • USD79,0246
    EUR90,5625
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер южный

Тюменский ансамбль "Златоцвет" - победитель всероссийского фестиваля "Душа баяна"

Общество, 17:04 22 ноября 2025

ансамбля "Златоцвет" | Фото: ансамбля "Златоцвет"

Победителем всероссийского музыкального фестиваля "Душа баяна" стал казачий ансамбль "Златоцвет" из Тюменской области, сообщает региональный Комитет по делам национальностей.

Тюменцы победили в номинации "Автор", представив песню "Душе казачьей не остыть" на слова Сергея Шорохова и музыку Дарьи Чехомовой.

"Душа баяна" – это профессиональная площадка для исполнителей в различных жанрах, где вокруг любимого инструмента объединились взрослые и дети, профессионалы и любители.

Члены жюри Фестиваля – известные российские артисты, музыканты, композиторы, заслуженные деятели искусств России.

Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:59 22.11.2025Обновленный Дом культуры получат жители Аромашево в апреле 2026 года
17:59 22.11.2025Концерт Дней казахской культуры в Тюменской области посвятили Году героев
17:04 22.11.2025Тюменский ансамбль "Златоцвет" - победитель всероссийского фестиваля "Душа баяна"
16:09 22.11.2025Выставка "Свидетели Великой Победы" работает в историческом парке "Россия - моя история" в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора