  • 26 ноября 202526.11.2025среда
  • USD78,9615
    EUR90,9698
  • В Тюмени -1..1 С 3 м/с ветер юго-западный

Историк из Санкт-Петербурга прочтет лекцию о Майе Плисецкой

Общество, 08:03 26 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекцию "Майя Плисецкая: судьба в тысяче жизней" прочет историк балета и балетный критик, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Российского института истории искусств Санкт-Петербурга Ольга Федорченко в зале органной музыки Тюменской филармонии 27 ноября, начало в 18 часов.

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, Майя Плисецкая, "Божественная Майя", не родилась, подобно принцессе Авроре из балета "Спящая красавица", во дворце. Она не была баловнем судьбы и жила отнюдь не на Олимпе. Испытания, которые выпали на ее долю, могли бы согнуть и уничтожить слабого человека, но не Плисецкую.

"В сталинских репрессиях был убит ее отец, отправлена в ссылку мать, саму Майю могли отправить в детский дом для "членов семьи изменников Родины"; Великая Отечественная война унесла жизни ее родственников. Уже когда Плисецкая состоялась как артистка, ее включили в "невыездные" списки, лишив возможности международных гастролей, за ней пристально следили "люди из органов". Сама Плисецкая признавалась, что порой ее посещали страшные мысли. Но она стала лишь сильнее. На сцене она прожила тысячи жизни, воплотив в танце судьбу страны", - рассказали организаторы.

Вход на лекцию свободный для всех обладателей билетов на гала-концерт "Моя Майя".

Возрастное ограничение: 16+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ТКТО , Тюменская филармония

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:21 26.11.2025Для тюменских школьников проведут интеллектуальный марафон "Англосфера"
08:07 26.11.2025В Тюмени откроют инклюзивную выставку "Конек"
08:03 26.11.2025Историк из Санкт-Петербурга прочтет лекцию о Майе Плисецкой
20:40 25.11.2025Семью белых медведей провезли по улицам Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора