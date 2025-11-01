Историк из Санкт-Петербурга прочтет лекцию о Майе Плисецкой

Лекцию "Майя Плисецкая: судьба в тысяче жизней" прочет историк балета и балетный критик, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Российского института истории искусств Санкт-Петербурга Ольга Федорченко в зале органной музыки Тюменской филармонии 27 ноября, начало в 18 часов.

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, Майя Плисецкая, "Божественная Майя", не родилась, подобно принцессе Авроре из балета "Спящая красавица", во дворце. Она не была баловнем судьбы и жила отнюдь не на Олимпе. Испытания, которые выпали на ее долю, могли бы согнуть и уничтожить слабого человека, но не Плисецкую.

"В сталинских репрессиях был убит ее отец, отправлена в ссылку мать, саму Майю могли отправить в детский дом для "членов семьи изменников Родины"; Великая Отечественная война унесла жизни ее родственников. Уже когда Плисецкая состоялась как артистка, ее включили в "невыездные" списки, лишив возможности международных гастролей, за ней пристально следили "люди из органов". Сама Плисецкая признавалась, что порой ее посещали страшные мысли. Но она стала лишь сильнее. На сцене она прожила тысячи жизни, воплотив в танце судьбу страны", - рассказали организаторы.

Вход на лекцию свободный для всех обладателей билетов на гала-концерт "Моя Майя".

Возрастное ограничение: 16+.