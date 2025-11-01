Тюменской зерновой компании помогают выйти на экспорт

Тюменская компания "СОК КОФЕ" получила сертификат с 50 % скидкой. Он поможет реализовать готовую продукцию в России и странах ЕАЭС. Помощь оказали специалисты Регионального центра инжиниринга.

По информации департамента инвестполитики Тюменской области, компания занимается обжаркой и фасовкой зернового кофе. Аббревиатура СОК расшифровывается как "Студия обжарки кофе". Предприниматели лично посещают кофейные регионы мира – Бразилию, Эфиопию, Кению – и выбирают высококачественный кофе в зелёных зёрнах. Сырьё доставляют в Тюмень, где на небольшом заводе проходит обжарка и упаковка. Готовую продукцию отправляют в кафе, рестораны, сети общественного питания и розничным покупателям.

"Для регистрации товаров в системе "Честный знак" нам нужно получить сертификат соответствия, подтверждающий высокое качество нашей продукции, а также право на её реализацию в России и странах ЕАЭС", – рассказал владелец компании "СОК КОФЕ" Роман Некрасов.

Для решения этой задачи предприниматель обратился в Региональный центр инжиниринга. Специалисты помогли выбрать подходящий сертификационный центр, взяли на себя весь документооборот и профинансировали 50 % стоимости услуги.

"Обычно все расходы по таким статьям мы закрываем самостоятельно. Приятно удивился, когда узнал о такого рода поддержке. К тому же оказалось, всё достаточно профессионально и оперативно: специалисты сами мне звонили, напоминали, ускоряли. Было комфортно взаимодействовать. Сейчас идут испытания, и до конца года мы получим всю разрешительную документацию", – поделился Роман Некрасов.

Поддержка для бизнеса доступна благодаря национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

26 ноября РЦИ проводит семинар по теме сертификации и декларации продукции для успешной деятельности. Он будет полезен руководителям предприятий, специалистам по качеству, технологам и предпринимателям, стремящимся развивать своё дело.

Подробнее об условиях господдержки и услугах РЦИ можно узнать: сайт, +7 (3452) 534-000 (доб. 1035, 1028, 1018).