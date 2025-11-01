  • 24 ноября 202524.11.2025понедельник
Житель Тюменской области Фёдор Маслов стал лауреатом международного проекта

Общество, 18:33 24 ноября 2025

Житель Тюменской области стал лауреатом Международного молодежного проекта государств-участников СНГ "100 идей для СНГ"

В финале в Республике Казахстан в состав делегации от России вошли выпускники проекта "Моя страна – моя Россия" Президентской платформы "Россия – страна возможностей".

По итогам проекта одним из победителей был признан житель Тюменской области Федор Маслов с проектом "Дом Вверх Дном".

Проект направлен на развитие сельских территорий через культурные, экологические и медиапрактики, вовлекающие жителей и молодёжь.

"Дом Вверх Дном" объединяет три направления: обновление домов культуры и библиотек, создание креативных экологичных зон для сбора отходов и работа медиа-студии, которая рассказывает о жизни сёл современными форматами.

Инициатива уже реализуется в более чем 12 территориях Уральского федерального округа.

"Для меня большая честь стать победителем такого масштабного международного проекта. Хочу выразить благодарность конкурсу "Моя страна – моя Россия" и Президентской платформе "Россия – страна возможностей" за постоянную поддержку и возможность представлять наши разработки на международном уровне. Эта победа – не только признание нашей работы, но и возможность показать, что даже в самых отдаленных сельских территориях рождаются яркие инициативы, способные менять жизнь к лучшему. Уверен, что наш опыт будет полезен для всего пространства СНГ", – поделился победитель XXII сезона конкурса "Моя страна – моя Россия" Федор Маслов.

# Россия - страна возможностей

