Тюменские предприниматели представили регион на проекте "Содружество моды"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюменские предприниматели представили свою продукцию на международном культурно-экономическом проекте "Содружество моды", объединяющем на одной площадке в Санкт-Петербурге представителей легкой промышленности и модного бизнеса государств СНГ.

Ключевой темой обсуждения стало развитие экономики через легкую промышленность и креативные индустрии. Тюменскую область на форуме представляла делегация Женского движения "Единой России" вместе с предпринимателями.

Как отметила продюсер проекта "Неделя моды. Сибирь" Анна Воронова, по итогам форума были достигнуты договоренности по разным направлениям сотрудничества с дизайнерами из других стран.

Президент группы компаний FHUB Russia Валентина Ростовщиков, которая в 2024 году посещала областную столицу в рамках Тюменского экспортного форума, отметила, что у региона большой потенциал для развития и выхода на экспорт.

По словам Анны Вороновой, FHUB Russia проявили огромный интерес к бренду Irma дизайнера Ирины Григорьевой, одной из фишек которой является материал, созданный на основе натуральных компонентов: меха северного оленя, волоса овцебыка и пуха козы.

В рамках форума тюменские предприниматели побывали в креативном пространстве и экспериментальных цехах, где создаются коллекции российских брендов, узнали секреты работы с фабриками, где отшивают заказы. Также они посмотрели показы дизайнеров и брендов других стран.

Всего проект "Содружество моды" в Санкт-Петербурге собрал около 2 тыс. 500 участников из 33 государств мира, включая все страны СНГ.