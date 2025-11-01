Обновленное общежитие медколледжа в Тобольске откроют в начале 2026 года

| Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России" | Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России"

Капитальный ремонт общежития медицинского колледжа имени Володи Солдатова в Тобольске завершится к концу года. Уже в январе 2026 студенты смогут отпраздновать новоселье.

Здание приобрело качественно новый вид благодаря партпроекту “Единой России” "Новая школа" и Минпросвещения РФ. Ход работ проверили региональный координатор проекта, руководитель фракции ЕР Тюменской областной думы Андрей Артюхов, председатель Тобольской гордумы Михаил Никитин, директор колледжа Наталья Данилина и группа студентов.

“В здании, построенном в 1989 году и рассчитанном на проживание 500 человек, идет работа по укладке плинтуса, установке дверных блоков и сантехники, шпатлеванию стен, монтажу светильников. Помощь в приобретении дополнительного оборудования для учебной комнаты общежития по просьбе руководства колледжа оказал член фракции “Единой России” Госдумы РФ Николай Брыкин”, - рассказал Андрей Артюхов.

Капитального ремонта здесь не было со времен ввода здания в эксплуатацию. В рамках исполнения народной программы партии уже завершено обновление четвертого и пятого этажей, на остальных работы еще идут.

Отметим, что партпроектом “Новая школа” в 2025-2027 годах также предусмотрен капремонт двух детсадов - № 5 в Ялуторовске и № 42 в Тюмени, трех школ — № 31 в Ишиме, № 27 и № 72 в Тюмени. Регион выполняет все плановые показатели по капитальному ремонту школ, детских садов и учреждений среднего профессионального образования. Работы контролируют депутаты, родители и активисты партийного десанта, сообщает региональное отделение"Единой России".