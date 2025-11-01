  • 26 ноября 202526.11.2025среда
  • USD78,9615
    EUR90,9698
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер юго-западный

Обновленное общежитие медколледжа в Тобольске откроют в начале 2026 года

Общество, 16:10 26 ноября 2025

Тюменское региональное отделение "Единой России" | Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России"

Капитальный ремонт общежития медицинского колледжа имени Володи Солдатова в Тобольске завершится к концу года. Уже в январе 2026 студенты смогут отпраздновать новоселье.

Здание приобрело качественно новый вид благодаря партпроекту “Единой России” "Новая школа" и Минпросвещения РФ. Ход работ проверили региональный координатор проекта, руководитель фракции ЕР Тюменской областной думы Андрей Артюхов, председатель Тобольской гордумы Михаил Никитин, директор колледжа Наталья Данилина и группа студентов.

“В здании, построенном в 1989 году и рассчитанном на проживание 500 человек, идет работа по укладке плинтуса, установке дверных блоков и сантехники, шпатлеванию стен, монтажу светильников. Помощь в приобретении дополнительного оборудования для учебной комнаты общежития по просьбе руководства колледжа оказал член фракции “Единой России” Госдумы РФ Николай Брыкин”, - рассказал Андрей Артюхов.

Капитального ремонта здесь не было со времен ввода здания в эксплуатацию. В рамках исполнения народной программы партии уже завершено обновление четвертого и пятого этажей, на остальных работы еще идут.

Отметим, что партпроектом “Новая школа” в 2025-2027 годах также предусмотрен капремонт двух детсадов - № 5 в Ялуторовске и № 42 в Тюмени, трех школ — № 31 в Ишиме, № 27 и № 72 в Тюмени. Регион выполняет все плановые показатели по капитальному ремонту школ, детских садов и учреждений среднего профессионального образования. Работы контролируют депутаты, родители и активисты партийного десанта, сообщает региональное отделение"Единой России".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Андрей Артюхов , капитальный ремонт , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:54 26.11.2025В Тюмени проходит масштабный форум социальных предпринимателей
16:43 26.11.2025Участник "Боевого кадрового резерва" осваивает пиар на практике в фонде "Защитники Отечества"
16:32 26.11.2025Владимир Сбитнев будет развивать блок по работающей молодежи России
16:21 26.11.2025В Тюмени на ул. Горького реконструируют канализационный коллектор

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора