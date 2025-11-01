  • 26 ноября 202526.11.2025среда
Стали чаще ходить в медцентры и кафе: Сбер проанализировал траты жителей Тюменской области в 2025 году

Экономика, 15:04 26 ноября 2025

пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

В Сбере проанализировали, как изменились потребительские привычки жителей Тюменской области в 2025 году. В исследовании учитывались транзакции по картам через терминалы банка в торговых точках и на онлайн-платформах.

По данным Сбера, тюменцы стали чаще расплачиваться картами в продуктовых магазинах и супермаркетах — количество таких транзакций за год выросло на 10 %. Активнее жители региона посещали кафе и рестораны: количество операций в этой категории увеличилось на 9 %.

Небольшой рост наблюдается и в аптеках — на 4 %. Кроме того, стало заметно больше обращений за медицинскими услугами (+52 %), более востребованными были салоны красоты и парикмахерские (+5 %).

Сбер обладает самой большой сетью терминалов в России. С начала 2025 года в Тюменской области через оборудование и онлайн-сервисы Сбера прошло более 50 миллионов платежей.

Светлана Панкратова, заместитель председателя Уральского банка: "Каждая покупка, каждая поездка или чашка кофе — это маленький фрагмент нашей жизни, и технологии Сбера призваны делать эти моменты проще, приятнее и безопаснее. Наше оборудование даёт выбор, как оплачивать покупки и услуги: картой, улыбкой, через iPhone в Сбербанк Онлайн c помощью нашего нового сервиса “Вжух” или по QR-коду. Сбер продолжит совершенствовать свои технологии, чтобы люди могли пользоваться лучшими цифровыми инструментами".

Сбер стал мировым лидером по количеству обработанных в 2024 году транзакций в рейтинге, который составило аналитическое агентство Nilson. За год банк провёл 52 млрд транзакций и обошел американские JPMorgan Chase и Worldpay.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

