Переходящее знамя губернатора за успехи в уборочной кампании вручили Заводоуковскому округу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Переходящее знамя за лучшие результаты по итогам уборочного сезона вручил губернатор Тюменской области Александр Моор Заводоуковскому округу. Муниципалитет также получил диплом за первое место. Лидером второй сельскохозяйственной зоны стал Тюменский округ, третьей - Уватский округ. Первым завершил уборочную кампанию Сладковский округ.

Награждение прошло на торжественном собрании в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в ДК "Нефтяник" в Тюмени 26 ноября. Традиционное чествование приурочили к Году Героев, так как каждый из тружеников агропромышленного комплекса тоже герой.

"Сегодня мы отмечаем труд тех, чьи достижения стали гордостью региона. С каждым годом наше сельское хозяйство становится более современным и высокотехнологичным. Сегодня это инвестиционно-привлекательная область экономики. Вы полностью обеспечиваете потребности жителей области в сельхозпродукции", - подчеркнул Александр Моор.

Глава региона отметил, что в Тюменской области производится сельхозпродукции в расчете на душу населения больше, чем в среднем по России. Продукцию хорошо знают и за пределами региона, в 2025 году ее поставляли в 21 страну.

"Ваши трудолюбие, профессионализм и преданность делу позволили успешно провести посевную и собрать достойный урожай осенью. По итогам уборочной кампании установлен абсолютный рекорд по урожайности зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей за всю историю Тюменской области", - отметил губернатор.

Посевная площадь в регионе приближается к одному миллиону гектар, в 2025 году аграрии собрали 1 млн 883 тыс. т зерна, средняя урожайность составила 29,8 центнера с гектара. Установлены рекорды и в молочном животноводстве – предприятие "Эвика-агро" достигло наивысшей продуктивности среди сельхозпредприятий региона, получив почти 12 тыс. кг на одну фуражную корову. Еще 10 лет назад такие показатели казались фантастическими.

Глава Заводоуковского округа Светлана Касенова убеждена, что аграрии не предадут традиции хлеборобов, животноводов, переработчиков и Тюменская земля и дальше будет радовать всех успехами и победами

"Желаю каждому жителю Тюменской области, каждому труженику села мира. Пусть будет мир на нашей земле, чтобы мы могли под мирным небом растить хлеб, животных, производить продукцию. А главное – влюблять в свою профессию молодежь, ведь в будущем ей предстоит передать ответственность за нашу большую область", - сказала глава муниципалитета-победителя.

Знамя уже в двенадцатый раз отправляется к заводоуковским аграриям.

Отметим, что округа-лидеры уборочной кампании были отмечены по каждой из трех сельскохозяйственных зон региона. Награды также вручили переработчикам и производителям сельхозпродукции, сотрудникам передовых предприятий и хозяйств Тюменской области.

Оксана Корнеенкова