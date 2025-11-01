Участник "Боевого кадрового резерва" осваивает пиар на практике в фонде "Защитники Отечества"

Наставник проекта “Боевой кадровый резерв Тюменской области” Динара Поштаренко поделилась результатами работы своего подопечного Семена Аполонова. По плану стажировки он полностью погрузился в направление пиар и уже обеспечивает информационное сопровождение деятельности фонда.

Стажировка Семена Аполонова в тюменском филиале фонда "Защитники Отечества" вышла на активную фазу. Под руководством наставника, руководителя филиала Динары Поштаренко он полностью погрузился в запланированные задачи по связям с общественностью и взаимодействию с государственными органами власти.

Сейчас в работе сразу несколько важных инфоповодов. Один из них – информационный видеосюжет о работе с темой без вести пропавших защитников Отечества. Семен не просто участвует в съемках, а сопровождает наставника на совещаниях, учась выстраивать коммуникацию изнутри.

Руководитель тюменского филиала фонда "Защитники Отечества" и наставник проекта Динара Поштаренко отмечает, что ценность стажировки в "Боевом кадровом резерве" – в абсолютной практике.

“Семен с первого дня включился в реальные процессы. Уже сегодня мы видим его материалы в эфире, а его работа по взаимодействию с госструктурами – это не учебная задача, а конкретный вклад в помощь ветеранам. Так мы готовим кадры, которые не боятся сложных задач и знают цену результату", – сказала она.

Работа ведется плотно и постоянно. Уже сегодня Семен готовится к участию в региональной телепрограмме "Вечерний хэштег", где он выступит как ветеран и участник БКР, комментируя актуальную тему – послание губернатора.

Таким образом, стажировка в фонде наглядно демонстрирует, как проект "Боевой кадровый резерв" помогает участникам не просто получить новые знания, а занять значимую роль в решении социально важных задач региона.