Добыча мошенников снизилась в 4 раза

| Фото: Владимир Смирнов | Фото: Владимир Смирнов

Средняя сумма попытки хищений денежных средств в результате атак мошенников снизилась в этом году в 4 раза. Такие данные сообщили в ВТБ. Причина: усиление контроля за подозрительными операциями, что помогло сохранить на 16% больше средств от атак злоумышленников, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в преддверии 16-го Инвестиционного форума "РОССИЯ ЗОВЕТ!" сообщил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

Основные методы преступников остаются прежними — социальная инженерия и кибератаки, однако они постоянно эволюционируют: от звонков операторов сотовой связи об изменении тарифов до схем с выводом средств через криптовалюту и дублирования аккаунтов пользователей в мессенджерах.

В 2025 году ключевым трендом у мошенников стали дипфейки — технологии искусственного интеллекта для создания аудио- и видеосообщений с голосами родственников или сотрудников банков, используя записи из социальных сетей. Мошенники также применяли схемы с обналичиванием, убеждая жертв снимать деньги через банкоматы и передавать курьерам, что позволяло им полностью уходить от цифрового следа. Кроме того, они распространяли вредоносное приложение, которое перехватывает сигнал бесконтактного чипа и передает его на другое устройство. С его помощью мошенники заставляли жертв вносить наличные на карты дропов в банкоматах под видом "безопасного счета".

"Наши совместные усилия с участниками рынка и регуляторами значительно усложняют жизнь злоумышленникам, но они быстро адаптируются. Чтобы побеждать в этой борьбе, недостаточно просто блокировать атаки. Нужны превентивные меры: развитие передовых технологий, тесное межотраслевое сотрудничество и мощная законодательная поддержка. Именно для этого ВТБ принимает активное участие в создании Государственной информационной системы "Антифрод", которая обеспечит оперативный обмен данными и создаст новый уровень безопасности для всех участников финансового рынка", — отметил Дмитрий Саранцев.

материал предоставлен пресс-службой Банк ВТБ(ПАО)