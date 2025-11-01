  • 27 ноября 202527.11.2025четверг
  • USD78,5941
    EUR91,5047
  • В Тюмени -1..-3 С 4 м/с ветер западный

Добыча мошенников снизилась в 4 раза

Экономика, 16:47 27 ноября 2025

Владимир Смирнов | Фото: Владимир Смирнов

Средняя сумма попытки хищений денежных средств в результате атак мошенников снизилась в этом году в 4 раза. Такие данные сообщили в ВТБ. Причина: усиление контроля за подозрительными операциями, что помогло сохранить на 16% больше средств от атак злоумышленников, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в преддверии 16-го Инвестиционного форума "РОССИЯ ЗОВЕТ!" сообщил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

Основные методы преступников остаются прежними — социальная инженерия и кибератаки, однако они постоянно эволюционируют: от звонков операторов сотовой связи об изменении тарифов до схем с выводом средств через криптовалюту и дублирования аккаунтов пользователей в мессенджерах.

В 2025 году ключевым трендом у мошенников стали дипфейки — технологии искусственного интеллекта для создания аудио- и видеосообщений с голосами родственников или сотрудников банков, используя записи из социальных сетей. Мошенники также применяли схемы с обналичиванием, убеждая жертв снимать деньги через банкоматы и передавать курьерам, что позволяло им полностью уходить от цифрового следа. Кроме того, они распространяли вредоносное приложение, которое перехватывает сигнал бесконтактного чипа и передает его на другое устройство. С его помощью мошенники заставляли жертв вносить наличные на карты дропов в банкоматах под видом "безопасного счета".

"Наши совместные усилия с участниками рынка и регуляторами значительно усложняют жизнь злоумышленникам, но они быстро адаптируются. Чтобы побеждать в этой борьбе, недостаточно просто блокировать атаки. Нужны превентивные меры: развитие передовых технологий, тесное межотраслевое сотрудничество и мощная законодательная поддержка. Именно для этого ВТБ принимает активное участие в создании Государственной информационной системы "Антифрод", которая обеспечит оперативный обмен данными и создаст новый уровень безопасности для всех участников финансового рынка", — отметил Дмитрий Саранцев.

материал предоставлен пресс-службой Банк ВТБ(ПАО)

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# безопасность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:28 27.11.2025Эволюция мобильного банка: от единичных операций к комплексным решениям
16:47 27.11.2025Добыча мошенников снизилась в 4 раза
16:30 27.11.2025Казахстанская лесоперерабатывающая компания заинтересовалась тюменской продукцией
16:24 27.11.2025Энергетики выявили свыше 20 тысяч незаконных подвесов ВОЛС на опорах ЛЭП в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора