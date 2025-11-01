  • 27 ноября 202527.11.2025четверг
Эксперты фиксируют эффективность самозапретов на кредиты

Экономика, 19:14 27 ноября 2025

предоставлено пресс-службой Банка ВТБ(ПАО) | Фото: предоставлено пресс-службой Банка ВТБ(ПАО)

Банки оценили работу механизма самозапрета на потребительские кредиты: ежемесячно новый сервис помогает клиентам сохранять около 300 млн рублей, блокируя нежелательные займы и снижая риски мошенничества.

Инструментом воспользовались около 5% заемщиков, обратившихся за кредитами. По прогнозам, в следующем году показатель сохранится на этом же уровне. Об этом в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" сообщил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Механизм самозапрета, введенный с 1 марта 2025 года, позволяет россиянам самостоятельно ограничивать выдачу новых потребительских кредитов дистанционно через портал Госуслуги или в МФЦ. Запрет не распространяется на ипотечные, автокредиты и образовательные займы. Информация о введенных ограничениях отражается в кредитной истории и сохраняется до непосредственной отмены самим заемщиком.

"Интерес к самозапретам отражает повышение финансовой грамотности и ответственности населения, позволяет снижать риски, блокируя потенциально опасные займы уже на этапе рассмотрения заявок", – прокомментировал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин.

С 1 сентября заработал дополнительный инструмент защиты – "период охлаждения". Для кредитов на сумму от 50 до 200 тыс. рублей выдача средств откладывается минимум на 4 часа после подписания договора, а по суммам свыше 200 тысяч – на 48 часов. В это время клиент может отказаться от кредита и остановить оформление, если кредит пытаются взять мошенники.

Кроме того, с 2017 года существует возможность установки самозапрета на сделки с недвижимостью без личного присутствия через Росреестр или Госуслуги. Это помогает особенно пожилым и находящимся вдали от места жительства собственникам предотвратить неправомерное распоряжение имуществом.

материал предоставлен пресс-службой Банк ВТБ(ПАО)

# безопасность

