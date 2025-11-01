Тюменские строители облагораживают территорию больницы в Краснодоне
Тюменские строители устанавливают ограждение вокруг Краснодонской центральной многопрофильной больницы. Его протяженность составит около 600 м. Работы выполнены уже на 95 %, сообщает ресурс "Тюмень - Краснодон".
Конструкцию произвели в Тюменской области. Забор дополнят двое откатных и двое распашных ворот, а также две калитки.
Вокруг строящейся подстанции скорой помощи будет свое, отдельное ограждение. Оно так же будет оснащено двумя распашными воротами и калиткой.
Завершить работы планируется уже в первые дни декабря.