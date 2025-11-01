  • 28 ноября 202528.11.2025пятница
Тюменские строители облагораживают территорию больницы в Краснодоне

Общество, 18:45 28 ноября 2025

Сообщество "Тюмень - Краснодон" во Вконтакте | Фото: Сообщество "Тюмень - Краснодон" во Вконтакте

Тюменские строители устанавливают ограждение вокруг Краснодонской центральной многопрофильной больницы. Его протяженность составит около 600 м. Работы выполнены уже на 95 %, сообщает ресурс "Тюмень - Краснодон".

Конструкцию произвели в Тюменской области. Забор дополнят двое откатных и двое распашных ворот, а также две калитки.

Вокруг строящейся подстанции скорой помощи будет свое, отдельное ограждение. Оно так же будет оснащено двумя распашными воротами и калиткой.

Завершить работы планируется уже в первые дни декабря.

# Краснодон

﻿
