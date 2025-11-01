  • 28 ноября 202528.11.2025пятница
Более 80 рабочих следят за чистотой дорог в Тобольске

19:15 28 ноября 2025

ТГ-канал Петра Вагина | Фото: ТГ-канал Петра Вагина

81 рабочий занят на уборке улиц Тобольска от снега и наледи. Задействована 61 единица спецтехники: погрузчики, тракторы, автогрейдеры, самосвалы. Только за минувшие сутки они вывезли из города 676 куб. м снега.

Об этом рассказал в своих соцсетях глава Тобольска Петр Вагин. "Работа идет круглосуточно, в дневную и ночную смены. Ежедневно прометаются и очищаются тротуары, пешеходные дорожки и подходы, в первую очередь, к социально важным объектам. Для борьбы с гололедом ежедневно производится обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами", - уточнил он.

Глава города поблагодарил тоболяков за качественную обратную связь. Благодаря своевременным сигналам наиболее проблемные участки оперативно приведены в порядок.

# Пётр Вагин , Тобольск , уборка улиц

﻿
