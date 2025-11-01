  • 30 ноября 202530.11.2025воскресенье
  • USD78,2284
    EUR90,8190
  • В Тюмени 1..3 С 2 м/с ветер юго-западный

В Тюмени выпустили серию комиксов о выдающихся жителях города

Общество, 19:52 30 ноября 2025

ОСШОР Л.Н. Носковой | Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Серию комиксов "Тюменские супергерои" выпустили в по итогу культурно-творческого проекта "КомиксLAB". Три издания общим тиражом 150 экземпляров передадут в библиотеки города.

Герои - реальные люди. Их биографии и профессиональные достижения легли в основу сюжетов. Прототипами супергероев стали олимпийская чемпионка по биатлону, директор Областной спортивной школы олимпийского резерва Луиза Носкова, общественный деятель, реализующий проекты для людей с ограниченными возможностями здоровья, Анна Миркина и врач-методист Святослав Смирнов.

"Все началось с нашего проекта "Достигни своего Олимпа", где мы знакомили школьников и студентов с выдающимися тюменцами. Общаясь с героями, мы поняли: их истории — это и есть настоящие суперсилы. Так и родилась идея создать нашу комикс-вселенную, где супергерои живут рядом с нами. Насколько мы знаем, это первый подобный проект в Тюмени, и он сразу нашел отклик у молодой аудитории", — рассказала редакции Moi-portal.ru руководитель проекта "КомиксLAB" Анна Вукович.

Проект "КомиксLAB" был направлен не только на создание конечного продукта, но и на образовательный процесс. В течение 2025 года для тюменцев проводили лекции и практические мастер-классы от профессиональных иллюстраторов, писателей и художников, которые учили молодых людей основам создания и продвижения комиксов. Ключевым этапом подготовки стали личные встречи с будущими героями комиксов, которые поделились своими историями с иллюстраторами. На их основе и создали финальные работы.

Инициатором проекта выступили сотрудники библиотеки "Олимп": Анастасия Дамирова, Полина Зуева, Яна Шатохина и Дария Бешенцева — авторы и организаторы городских мероприятий и образовательных проектов.

Уже в следующем году библиотека "Олимп" планирует создать рисованный путеводитель "Азбука Тюмени", в котором молодые художники запечатлеют исторические объекты города по буквам алфавита. Его подготовят к 440-летию Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# комиксы , Луиза Носкова

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:05 30.11.2025Премьера игрового фильма "Вахта памяти" состоялась в Тюмени
19:52 30.11.2025В Тюмени выпустили серию комиксов о выдающихся жителях города
18:55 30.11.202513 грузовых машин отправили из Тюмени в зону СВО
18:37 30.11.2025Тюменцам рассказали о росте цен на шоколад

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора