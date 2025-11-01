В Тюмени выпустили серию комиксов о выдающихся жителях города

| Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой | Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Серию комиксов "Тюменские супергерои" выпустили в по итогу культурно-творческого проекта "КомиксLAB". Три издания общим тиражом 150 экземпляров передадут в библиотеки города.

Герои - реальные люди. Их биографии и профессиональные достижения легли в основу сюжетов. Прототипами супергероев стали олимпийская чемпионка по биатлону, директор Областной спортивной школы олимпийского резерва Луиза Носкова, общественный деятель, реализующий проекты для людей с ограниченными возможностями здоровья, Анна Миркина и врач-методист Святослав Смирнов.

"Все началось с нашего проекта "Достигни своего Олимпа", где мы знакомили школьников и студентов с выдающимися тюменцами. Общаясь с героями, мы поняли: их истории — это и есть настоящие суперсилы. Так и родилась идея создать нашу комикс-вселенную, где супергерои живут рядом с нами. Насколько мы знаем, это первый подобный проект в Тюмени, и он сразу нашел отклик у молодой аудитории", — рассказала редакции Moi-portal.ru руководитель проекта "КомиксLAB" Анна Вукович.

Проект "КомиксLAB" был направлен не только на создание конечного продукта, но и на образовательный процесс. В течение 2025 года для тюменцев проводили лекции и практические мастер-классы от профессиональных иллюстраторов, писателей и художников, которые учили молодых людей основам создания и продвижения комиксов. Ключевым этапом подготовки стали личные встречи с будущими героями комиксов, которые поделились своими историями с иллюстраторами. На их основе и создали финальные работы.

Инициатором проекта выступили сотрудники библиотеки "Олимп": Анастасия Дамирова, Полина Зуева, Яна Шатохина и Дария Бешенцева — авторы и организаторы городских мероприятий и образовательных проектов.

Уже в следующем году библиотека "Олимп" планирует создать рисованный путеводитель "Азбука Тюмени", в котором молодые художники запечатлеют исторические объекты города по буквам алфавита. Его подготовят к 440-летию Тюмени.