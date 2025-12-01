  • 1 декабря 20251.12.2025понедельник
В Тюмени руководитель частного детсада вернет в бюджет 2,5 млн рублей

Происшествия, 19:37 01 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор в отношении руководителя частного детского сада. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Установлено, что в период с 2019 по 2023 годы учредитель и директор сада использовала своё должностное положение для предоставления департаменту образования администрации Тюмени недостоверных сведений о предоставлении образовательных услуг, содержании и уходе за детьми. В итоге ей удалось незаконно присвоить 2,5 млн рублей бюджетных средств, выделенных учреждению в форме субсидий. Подсудимая при этом свою вину отрицала.

Изучив обстоятельства дела, суд назначил мошеннице четыре года лишения свободы условно. Помимо основного наказания, ей придется выплатить штраф в размере 700 тыс. рублей и возместить ущерб бюджету Тюмени в сумме 2, 5 млн рублей. Кроме того, женщине запрещено заниматься деятельностью, связанной с уходом и воспитанием несовершеннолетних, сроком на два года.

