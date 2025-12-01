  • 1 декабря 20251.12.2025понедельник
Ветеран Великой Отечественной войны Мефодий Гаврилович Гаврилов отметил столетний юбилей

Общество, 20:07 01 декабря 2025

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Ветеран Великой Отечественной войны Мефодий Гаврилович Гаврилов отметил столетний юбилей. Фронтовику вручили поздравления от президента России, губернатора Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

В январе 1943-го Мефодий Гаврилович был призван в Красную Армию. Участвовал в боевых сражениях под Смоленском, затем на 1-м Прибалтийском фронте, автоматчик, гвардии рядовой.

Из наградного листа: "В бою под д. Кошкино Витебской области 13.12.1943 года вместе с другими автоматчиками первым ворвался в траншею противника и смело вступил в рукопашную схватку с противником. Огнём автомата и гранатами тов. Гаврилов в этом бою уничтожил 12 солдат и захватил в плен двух солдат противника".

С юбилеем фронтовика лично поздравил глава Тюмени Максим Афанасьев

“Мне выпала честь быть другом этого удивительного человека. Я с коллегами неоднократно бывал у него в гостях и каждый раз не уставал восхищаться его жизненной мудростью и беззаветной преданностью Родине. Каждый наш разговор неизменно касался важной темы — патриотического воспитания молодых поколений. От лица всех жителей Тюмени и от себя лично я желаю Мефодию Гавриловичу крепкого здоровья, долголетия и неизменной внутренней энергии", – сказал он.

