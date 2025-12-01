Ветеран Великой Отечественной войны Мефодий Гаврилович Гаврилов отметил столетний юбилей
Ветеран Великой Отечественной войны Мефодий Гаврилович Гаврилов отметил столетний юбилей. Фронтовику вручили поздравления от президента России, губернатора Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
В январе 1943-го Мефодий Гаврилович был призван в Красную Армию. Участвовал в боевых сражениях под Смоленском, затем на 1-м Прибалтийском фронте, автоматчик, гвардии рядовой.
Из наградного листа: "В бою под д. Кошкино Витебской области 13.12.1943 года вместе с другими автоматчиками первым ворвался в траншею противника и смело вступил в рукопашную схватку с противником. Огнём автомата и гранатами тов. Гаврилов в этом бою уничтожил 12 солдат и захватил в плен двух солдат противника".
С юбилеем фронтовика лично поздравил глава Тюмени Максим Афанасьев
“Мне выпала честь быть другом этого удивительного человека. Я с коллегами неоднократно бывал у него в гостях и каждый раз не уставал восхищаться его жизненной мудростью и беззаветной преданностью Родине. Каждый наш разговор неизменно касался важной темы — патриотического воспитания молодых поколений. От лица всех жителей Тюмени и от себя лично я желаю Мефодию Гавриловичу крепкого здоровья, долголетия и неизменной внутренней энергии", – сказал он.