Жителей Заводоуковска приглашают на творческую встречу с Василием Гуляевым

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Литературная гостиная "Вдохновение в диалоге" с участием Василия Гуляева пройдет в Заводоуковской детской школе искусств (г. Заводоуковск, ул. Первомайская, 8) 3 декабря. Мероприятие начнется в 15 часов в концертном зале, сообщили в администрации Заводоуковского округа.

Гости встречи узнают, что вдохновляет героя встречи на поэтическое творчество. "Патриотическая тематика, специальная военная операция, песни на стихи автора и еще много интересных моментов ждёт зрителей в ходе мероприятия", - отметили организаторы.

Вход на мероприятие свободный. При себе нужно иметь удостоверение личности, так как в здании действует пропускной режим. Возрастное ограничение: 12+