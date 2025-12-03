Тюменцы смогут задать вопросы уполномоченному по правам человека
Личный прием граждан проведет уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.
Встреча пройдет в Штабе общественной поддержки в Тюмени (ул. Водопроводная, 36) 10 декабря с 11 до 13 часов.
Запись по тел. 8 (3452) 45-00-17. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, письменное обращение и документы, относящиеся к обращению, сообщает инфоцентр областного правительства.
