Банки маркетплейсов могут стать системно значимыми

| Фото: Александр Щербак | Фото: Александр Щербак

Компромисс в споре, развернувшемся между классическими банками и банками маркетплейсов будет найден. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters накануне Инвестиционного форума "РОССИЯ ЗОВЕТ!", сообщает пресс-служба банка ВТБ.

"Никто не против скидок и кешбэков, пусть развиваются", — сказал Андрей Костин, пояснив, что "Россия — единственная страна в мире, где платформам разрешено иметь собственные банки. В других странах законы значительно ограничивают такую возможность. Несмотря на конкуренцию, он относится к новым игрокам спокойно, единственный нюанс "должен быть равный подход".

В частности, одним из возможных разумных решений в споре классических банков и банков, созданных маркетплейсами, Костин видит распространение на банки маркетплейсов статуса системно значимых, если они обслуживают свыше 40-50 миллионов клиентов. "Представьте, если такой банк рухнет и 50 млн человек окажутся лишёнными денег? Тут нужны регуляторные меры", — пояснил он свою инициативу.

Что касается сотрудничества, ВТБ предлагал и предлагает маркетплейсам взаимодействие, но пока есть серьёзные расхождения в позициях для создания крепких альянсов. Костин в целом выразил уверенность в будущем платформенной экономики, хотя признал, что продукты предпочитает покупать вживую. "Мне лучше капустку квашеную на рынке пробовать. И я не один такой. Есть желание всё-таки пощупать, посмотреть и понюхать. Продуктовые магазины сохранятся", — заключил он.