Восемь пожарных резервуаров оборудуют в тюменских СНТ в 2026 году

Общество, 18:10 03 декабря 2025

ТГ-канал Максима Афанасьева | Фото: ТГ-канал Максима Афанасьева

Вопросы безопасности - дорожной, пожарной и другие - стали самыми популярными от тюменцев на личном приеме главы города Максима Афанасьева. Он встретился с горожанами в рамках декады приемов "Единой России" в Штабе общественной поддержки.

Так, тюменец Сергей Долин уточнил сроки установки противопожарных наружных источников водоснабжения в СНТ "Колос-1". По результатам проведённого обследования составлен перечень объектов для обустройства противопожарных источников.

Максим Афанасьев пояснил, что всего в будущем году на территории тюменских СНТ оборудуют восемь пожарных резервуаров, в том числе в "Колосе-1". "Также мы обсудили вопрос вывоза мусора в данном районе и строительство тротуара на участке с повышенным транспортным потоком, запланированное на будущий год", - рассказал глава города в своих соцсетях.

Вопросы дорожной безопасности интересовали и тюменку Наталью Захарову. Она пояснила, что в районе домов № 107 и 109 по ул. Новосёлов из-за припаркованных авто снижается видимость проезжей части, что чревато транспортными происшествиями.

Ранее этот вопрос уже рассмотрели на заседании территориальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Калининского округа. Решено оборудовать на участке искусственные неровности и ввести ограничение на стоянку автотранспортных средств. Работы выполнят до середины июня будущего года, результат Максим Афанасьев проконтролирует лично.

Заместитель директора школы № 2 Светлана Лягоцкая сообщила на приеме о сложностях, возникающих при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия проходят одновременно в двух зданиях — школах № 60 и 68, что создаёт неудобства для учащихся и педагогов.

Максим Афанасьев проинформировал, что уже в июле 2026 года планируется ввести в эксплуатацию новую школу на ул. Красных Зорь. Строительство ее идет в соответствии с графиком, финансирование на эти цели в областном бюджете 2026 года предусмотрено.

"Продолжаю осуществлять постоянный контроль за своевременным исполнением обращений граждан", - заключил по итогам приема Максим Афанасьев.

# дорожная безопасность , Максим Афанасьев , противопожарные меры , строительство школ

