Тюменская область примет участие в эксперименте по расширению доступности СПО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Законопроект, предполагающий продление эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования (СПО), принятый Госдумой в первом чтении, базируется на основе его предварительных итогов, сообщается на сайте министерства просвещения России.

Закон об эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования был принят в апреле 2025 года. Он предполагает сдачу девятиклассниками, которые планируют поступать в колледжи и техникумы, только двух обязательных предметов (русский язык и математика) вместо четырех экзаменов. В пилотном проекте приняли участие три субъекта РФ – Санкт-Петербург, Москва и Липецкая область.

Законопроект предусматривает продление эксперимента до 2029 года, что позволит отследить дальнейшую траекторию выпускников, как в сфере обучения, так и в области их дальнейшего трудоустройства. Во-вторых, перечень регионов, участвующих в эксперименте, расширяется до восьми. В список дополнительно включены Республика Татарстан, Московская, Ростовская, Тверская и Тюменская области.

В выступлении на заседании Госдумы министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул необходимость расширения доступности СПО. "То, что закон нужен, очевидно: экономика развивается, рабочие кадры нужны. Этот закон призван дать возможность школьникам выбрать профессию, получить хорошее образование и быть успешными", – сказал глава Минпросвещения России.

Итоги приемной кампании 2025 году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области, по словам заместителя министра просвещения Российской Федерации Владимира Желонкина, показали, что практически 100% выпускников девятых классов, прошедших государственную итоговую аттестацию в рамках эксперимента, поступили в колледжи на технические, строительные специальности, специальности в области медицины, транспорта, сельского хозяйства.

"Кроме того, по сравнению с 2024 годом существенно выросла численность выпускников 9-х классов, которые выбирают программы СПО, в частности в Москве – практически вдвое", – отметил Владимир Желонкин.

В 2025 году в государственной итоговой аттестации приняла участие 181 тысяча выпускников 9-х классов, из них 51 тысяча выбрала для сдачи экзамена только обязательные учебные предметы. В рамках проведения эксперимента образовательным организациям СПО было предусмотрено 85,7 тысячи бюджетных мест, что на треть больше, чем годом ранее. Увеличился прием на востребованные профессии строительства, металлургии, машиностроения, специальности в сфере цифровых технологий, педагогики и медицины.

Замминистра просвещения РФ также обратил внимание, что почти вдвое – с 3 340 в 2024 году до 2 254 человек в 2025 году – снизилось количество девятиклассников, не сдавших основной государственный экзамен.

Законопроект о продление эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования (СПО), был поддержан большинством голосов в первом чтении.