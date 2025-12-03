  • 3 декабря 20253.12.2025среда
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер западный

Тюменский застройщик сдал 18-этажный дом раньше срока

Экономика, 19:32 03 декабря 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Положительное заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации получил застройщик ООО СЗ "Завод ЖБИ-3" на 18-этажный дом по ул. Тамары Сатюковой. Объект сдан раньше планируемого срока.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, в доме 144 квартир - от студий до трехкомнатных. Общая площадь жилых помещений превышает 6 тыс. 800 кв. м.

Рядом с домом располагается детская площадка с игровым оборудованием, спортивная зона и территория для хозяйственных нужд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# жилье , застройщик

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:32 03.12.2025Тюменский застройщик сдал 18-этажный дом раньше срока
19:03 03.12.2025В Тюменском округе 165 жителей переехали из аварийного в новое жилье
15:26 03.12.2025В Ишиме школу № 31 отремонтируют по нацпроекту к сентябрю 2026 года
14:09 03.12.2025Тюменская область входит в топ-три регионов России по количеству внедренных сценариев с доверенным ИИ

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора