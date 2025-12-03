Тюменский застройщик сдал 18-этажный дом раньше срока
Положительное заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации получил застройщик ООО СЗ "Завод ЖБИ-3" на 18-этажный дом по ул. Тамары Сатюковой. Объект сдан раньше планируемого срока.
По информации Главного управления строительства Тюменской области, в доме 144 квартир - от студий до трехкомнатных. Общая площадь жилых помещений превышает 6 тыс. 800 кв. м.
Рядом с домом располагается детская площадка с игровым оборудованием, спортивная зона и территория для хозяйственных нужд.