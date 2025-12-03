  • 3 декабря 20253.12.2025среда
Тюменцев приглашают на областной конкурс "Мир! Человек! Мечта!"

Общество, 17:49 03 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принять участие в открытом областном конкурсе "Мир! Человек! Мечта!" предлагают жителям Тюмени. Проявиться себя может творческая молодежь города, сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике Тюмени.

Конкурс пройдет в один тур для следующих номинаций: "Художественное чтение поэзии", "Художественное чтение прозы", "Театр малых форм" - зимняя и новогодняя тематика; "Изобразительное искусство" и "Декоративно-прикладное искусство" - свободная тема.

Участники могут продемонстрировать свое мастерство и таланы в шести возрастных категориях: 4 - 6 лет, 7 - 9 лет, 10 - 12 лет, 13 – 16 лет, 17 лет, смешанная группа.

Ознакомиться с подробной информацией по конкурсу можно в положении по ссылке.

# конкурс , молодежь

