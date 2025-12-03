  • 3 декабря 20253.12.2025среда
Освещение в микрорайоне "Славянский двор" в Тюмени появится до 1 июля

Общество, 17:38 03 декабря 2025

предоставлено Народным фронтом

Освещение в микрорайоне "Славянский двор" появится до 1 июля. Проблема решилась после того, как жители обратились на прямую линию президента.

Каждый вечер микрорайон "Славянский двор" (Казарово) погружается в кромешную тьму. Здесь до сих пор нет уличного освещения. Местные жители с 2022 года писали в администрацию Тюмени. Но по словам чиновников, разработка проектной документации с 2025 и 2027г. не предусмотрена.

По словам местных жителей, ходить детям в школу по неосвещенной дороге - опасно. Нет тротуаров, часто ездят большегрузы, зимой экстрима добавляет гололёд. К тому же, вдоль всей дороги пролегает глубокий ров с водой. Однажды туда уже падал ребёнок.

"Наступает осень, темнеет рано. Утром дети идут по темноте. Дорога не ровная, зимой — скользкая. Когда идут машины — дети уходят за пределы дорожного полотна. И есть вероятность того, что они упадут в глубокую канаву. Мы обеспокоены тем, придет ли ребенок домой со школы", - говорит жительница микрорайона "Славянский двор" Ирина.

Жители обратились на прямую линию президента. Представители Народного фронта приехали в "Славянский двор" и вместе со школьниками прошлись по скользкой, неосвещенной дороге.

"Количество детей здесь очень большое. Только на одной улице из 10 проживает 45 детей. Мы понимаем, что почти половина учащихся школы проживает в этом микрорайоне. Родители очень переживают. Приходится встречать, провожать на учебу. Вопрос очень серьезный", - считает руководитель Народного фронта Тюменской области Роман Чуйко.

предоставлено Народным фронтом

3 декабря Народный фронт организовал встречу жителей микрорайона "Славянский двор" и администрации Тюмени. По словам чиновников, уличное освещение установят до июля 2026 года. Причем, фонари появятся сразу на 11 проездах.

"Мы для себя поставили задачу выполнить работы до 1 июля 2026 года. Это та дата, до которой мы планируем установить светильники, сделать дорогу более светлой и безопасной. Ну и чтобы родители за своих детей были спокойны, когда они идут в школу", - сказал заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Антон Иванькович.

Народный фронт держит ситуацию на контроле.

# Народный фронт , Роман Чуйко

