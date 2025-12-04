В Ишиме открылась инклюзивная мастерская для детей с особенностями развития

| Фото: предоставлено Ларисой Грековой | Фото: предоставлено Ларисой Грековой

Уникальную инклюзивную мастерскую "Умельцы", призванную стать пространством созидания и самореализации для детей с сенсомоторной алалией и задержкой психического развития, открыли в Ишиме. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов, его реализует команда АНО "Социокультурный психолого‑педагогический досуговый центр "Сфера".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила куратор проекта Лариса Грекова.

По ее словам, для ребят от 8 до 14 лет мастерская становится не просто местом занятий, а настоящей площадкой социальной адаптации. Через творчество дети учатся преодолевать барьеры, развивать важные жизненные навыки и находить свой путь к самовыражению.

Ссылаясь на специалистов, куратор пояснила, что художественная деятельность играет ключевую роль в развитии психических функций: улучшает зрительное восприятие, тренирует память и воображение, совершенствует мыслительные операции. Кроме того, творчество дает безопасный выход эмоциям и помогает ребенку пройти путь от простого интереса к освоению конкретных умений, а в перспективе – к профессиональному самоопределению.

Лариса Грекова рассказала, как в "Умельцах" ребята осваивают самые разные техники рукодельного творчества. Они пробуют себя в бисероплетении, создают изящные украшения в технике канзаши из разноцветных лент, погружаются в завораживающий мир квиллинга – искусства бумагокручения, работают с мягким фетром, осваивают тонкое искусство плетения из бумажной лозы. Каждая из этих техник не только дарит радость созидания, но и способствует развитию мелкой моторики, концентрации внимания, а также обеспечивает богатую палитру сенсорных впечатлений.

"Инклюзивный характер студии определяется за счет вовлечения в совместную деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей с нормой развития. Это поможет сделать отношения между ними более теплыми, доверительными и будет способствовать развитию коммуникативных навыков и социальной интеграции детей‑инвалидов. Реализация проекта расширит социальные контакты таких детей, улучшит качество их жизни", – подчеркнула Лариса Грекова.

Особое внимание в проекте уделяется семейной интеграции. Совместная творческая деятельность становится мостом, соединяющим детей с особенностями развития и их близких, помогая выстраивать более глубокие и доверительные отношения.

По словам куратора, 20 семей, в которых проживают дети с сенсомоторной алалией и ЗПР, получат эмоциональную поддержку, благоприятную среду для общения и продуктивной творческой деятельности".

Кульминацией проекта станет выставка‑ярмарка работ участников. Двухнедельная экспозиция не только продемонстрирует творческие достижения ребят, но и послужит мощным стимулом для повышения их самооценки и мотивации к дальнейшему развитию.

Занятия проходят на базе библиотеки "ИнтеллектЦентр" на ул. Большой. Записаться можно по телефону: 8 (34551) 6‑43‑79.

Инна Кондрашкина