Второй этап “Боевого кадрового резерва Тюменской области” посвятят региональной экономике

Общество, 16:56 03 декабря 2025

Второй этап программы “Боевой кадровый резерв Тюменской области” посвящён теме, связанной с региональной экономикой.

Об этом сказал академический директор программы “Боевой кадровый резерв Тюменской области” Артем Березкин. По его словам, второй модуль будет не менее насыщен по содержанию, чем первый как по содержанию, так и практической значимости.

“Речь пойдет о поддержке предпринимательства, некоммерческих организаций, инвестиционной политике. Запланировано посещение предприятий, которые формируют нашу региональную экономику. Все это ждет участников. И это только академический блок. Мы также не будем упускать и развитие надпрофессиональных компетенций. Нас ждут встречи с мастерами своего дела, которые будут передавать опыт, знания по стратегическому мышлению, командообразованию, проектному управлению и способности к коммуникации”, – поделился он.

В рамках первого модуля проекта ветераны СВО изучили основы государственного и муниципального управления. Усвоенные знания участники подтверждают не только на межмодульных тестированиях, но и на практике.

Как отметил академический директор проекта, ключевой упор был сделан на практику. Для каждого участника разработали индивидуальную стажировку, которая позволяет лучше понять тонкости регионального управления.

Следующий этап программы будет посвящен региональной экономике, поддержке предпринимательства и проектному управлению.

