Молодой врач-неонатолог пополнил коллектив тюменского роддома

Общество, 12:43 07 декабря 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Молодой специалист Руслан Азизов приступил к работе в родильном доме №2 в Тюмени. Он работает врачом-неонатологом, сообщает пресс-служба учреждения.

Руслан Азизов после окончания школы поступил Тюменскую медицинскую академию. В 2017 году он успешно завершил обучение и получил диплом врача. Выбор узкого профиля — неонатология — был обусловлен рядом факторов. В окружении Руслана были друзья и коллеги, выбравшие именно эту специальность. Окончательно решив стать неонатологом, он прошел обучение в ординатуре.

В период пандемии COVID-19 Руслан оказался в роли врача-стажёра в моногоспитале, помогая справляться с последствиями пандемии. Несмотря на это, стремление вернуться к работе неонатолога сохранилось.

В 2023 году Руслан Азизов возобновил практику неонатолога в перинатальном центре города Ишима. Позже приступил к работе в должности врача-неонатолога в отделении новорожденных родильного дома №2 в Тюмени.

врач , молодые специалисты , родильные дома

﻿
