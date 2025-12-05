В Тобольске подвели итоги проекта "Культурная кафедра" с участием СИБУРа

| Фото: Пресс-служба "ЗапСибНефтехима" | Фото: Пресс-служба "ЗапСибНефтехима"

17 мероприятий состоялось в Тобольске в рамках мультиформатного проекта "Культурная кафедра", реализованного при поддержке СИБУРа, в 2025 году. По итогам в городе удалось сформировать особое культурно-образовательное пространство.

Инициатива действует в Тобольске второй год подряд, демонстрируя значительный рост количества мероприятий и участников. В 2025 году в проект вошли театральные постановки и образовательные лекции, фестиваль "Радуга талантов" и уличная выставка иллюстраций в честь знаменитого сказочника Петра Ершова.

Так, весной тоболяки получили возможность погрузиться в историю современного искусства в стенах исторического здания бывшей губернской гимназии. Регина Нагуманова, преподаватель отделения искусств и культуры им. Алябьева Тобольского многопрофильного техникума разработала специальный цикл лекций для широкой публики. Также весной прошла памятная встреча "Голоса времени. Декабристы в поэзии поколений", посвященная 200-летию восстания декабристов.

"Культурная кафедра" – это замечательный проект, которого, как мне кажется, очень не хватало городу. Он дает возможность каждому человеку, независимо от возраста и звания, погрузиться в саморазвитие, расширить кругозор и просто с пользой провести время", - поделилась специалист МАУ "Креативные индустрии Тобольска" Евгения Агапова.

В мае городской театральный фестиваль "Радуга талантов" собрал на площадке Свободного молодежного театра более 100 участников, увлеченных театральным творчеством. Девять спектаклей большой формы были доступны для бесплатного просмотра всем желающим.

Летний сезон "Культурной кафедры" был посвящен интеллектуальному досугу. Представитель проекта Иван Константинов провел четыре лекции, раскрывая темы возникновения нейронных сетей и современных тенденций в генерации изображений.

В июле в год Петра Ершова проект представил выставку "Цифровые сказки", приуроченную к 210-летию со дня рождения автора "Конька-горбунка".

Осенний цикл лекций по истории кино стал финальным аккордом проекта. Представитель проекта Татьяна Грехова провела семь встреч, представив авторский обзорный курс с презентациями о ключевых трансформациях и событиях кинематографа, доступный для широкой аудитории.

"Для меня как студента эти лекции не только интересны, но и чрезвычайно полезны. Они предоставляют возможность детально изучить киносферу. Поскольку я обучаюсь по творческому направлению, эти знания становятся неотъемлемой частью моего творческого процесса, помогая глубже понимать особенности и специфику кинотеатральной деятельности. В качестве приятного бонуса лекции обогащают новыми фактами, которыми можно с удовольствием делиться", - поделился впечатлениями участник, студент третьего курса Тобольского многопрофильного техникума Арсений Соколов.

"Сейчас, подводя итоги, сложно поверить, сколько образовательных мероприятий нам удалось провести за год, – отметила куратор проекта и директор Свободного молодёжного театра Ольга Солодова. – У нас сформировалась постоянная аудитория, есть молодежь, которая не пропустила ни одной лекции. В то же время, точное количество вовлеченных в наш проект определить сложно. Например, художественная выставка расположилась и до сих пор находится на туристическом маршруте нижнего посада Тобольска, и мы не можем представить, сколько жителей и гостей города ее видели. Это такое "безбилетное искусство", - заключила она.