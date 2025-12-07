Тюменцы могут сообщить о брошенных на улицах и во дворах автомобилях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специальный раздел "Брошенный разукомплектованный автомобиль" создан на сайте "Тюмень - наш дом". Для обращения на портале нужна регистрация или авторизация по учетной записи госуслуг. Тюменцы могут приложить фотографии и отметить нужные пункты, например, какие кузовные детали отсутствуют, находится ли автомобиль во дворе.

Каждое поступившее сообщение проходит модерацию и рассматривается. На портале указывается статус – "Готовится ответ", "Запланировано", "Проблема решена", "Проблема не обнаружена".

В день на портал поступает по несколько обращений, пишет "Вслух.ру". Так, жители обратили внимание на машины без знаков, колес и фар на улицах Газовиков, Щербакова, Максима Горького, Александра Матросова, 50 лет ВЛКСМ, Широтной и других.