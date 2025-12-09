Сын бойца СВО получит новогодний подарок от Андрея Артюхова

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Девятилетний Иван из Тюменской области стал участником традиционной новогодней акции "Елка желаний". Его мечту об электросамокате исполнит руководитель фракции "Единой россии" Тюменской областной думы Андрей Артюхов. Об этом политик рассказал в своих соцсетях.

"В Штабе общественной поддержки ЕР снял с ёлки шар с желанием Ивана, чей отец погиб на СВО в 2023 году. В этой семье трое мальчиков, сейчас их воспитывает одна мама. Иван учится в третьем классе и старается во всем ей помогать, радует успехами в учебе и спорте — учится на "4" и "5", занимается карате и очень бы хотел бы получить в подарок электросамокат. Исполню это желание", - рассказал он.

К акции андрей артюхов присоединился вместе с председателем облдумы Фуатом Сайфитдиновым. Традиционно депутаты исполнят желания тюменских ребят и окажут семьям необходимую консультативную поддержку.

Отметим, что "Елка желаний" проходит с 2018 года. Особое внимание дарители традиционно уделяют детям с особенностями здоровья, из малообеспеченных и многодетных семей, ребятам, оставшимся без родителей, и родным участников СВО.