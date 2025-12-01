  • 10 декабря 202510.12.2025среда
В Сургутском районе презентовали "Книгу Памяти"

Общество, 17:45 10 декабря 2025

Александр Шумай | Фото: Александр Шумай

В Сургутском районе состоялась торжественная презентация "Книги Памяти". На церемонии присутствовали родственники тех, чьи имена были увековечены в книге, библиотекари, журналисты, общественники.

- Принял участие в презентации уникального издания – "Книга памяти. Сургутский район". Мероприятие состоялось в Районном центре культуры и было приурочено ко Дню Героев Отечества. Над сборником работали около 60 краеведов, историков и общественников, – поделился глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Информацию собирали по крупицам: искали в архивах, исследовали документы, общались с родственниками и очевидцами. На создание книги ушло порядка 4 лет.

Александр Шумай | Фото: Александр Шумай

- Издание состоит из двух частей. В первой освещается трудовой подвиг жителей района в военные годы, помощь блокадному Ленинграду и социально-экономическое развитие территории. Во второй части содержится реестр из 2372 имен участников Великой Отечественной войны, призванных из Сургутского района. Биографии 329 героев дополнены фотографиями, – рассказал Андрей Трубецкой.

Отдельные страницы посвящены целым семьям, внесшим значительный вклад в Победу, включая династии Кондаковых, Кушниковых, Федуловых, Черкашиных, Проводниковых, а также представителей коренных народов Севера — семей Покачевых и Сопочиных.

Александр Шумай | Фото: Александр Шумай

- Проект этот общероссийский. Каждое муниципальное образование делает свою. И мы тоже сделали эту книгу. Нас поддержала администрация Сургутского района. Начинала Татьяна Николаевна Османкина и, естественно, глава Сургутского района Андрей Трубецкой поддержал эту идею. Помимо реестра участников Великой Отечественной войны здесь есть раздел с историей Сургутского района, а именно событиями, которые в военное время проходили, по рассказам очевидцев тех лет. Уникальные истории, которые очень впечатляют, - прокомментировала Татьяна Видова, заместитель директора МБУК "СРЦБС".

Тираж издания составил 1000 экземпляров, которые будут переданы в библиотеки, музеи и архивы Югры, а также семьям ветеранов.

Электронная версия книги будет выложена на сайте raionka.ru.

﻿

# Сургутский район

