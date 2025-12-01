Более 200 работ художников из разных регионов представят в Ишиме на выставке-конкурсе

Традиционная выставка‑конкурс "Палитра Ишима" стартует в Арт-галерее Ишима 25 декабря в 14 часов. Проект, который уже более 20 лет объединяет художников региона, в этом году представит свыше 200 произведений.

На экспозиции покажут работы 50 авторов из Ишима, а также Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. Посетители увидят работы, выполненные в различных жанрах и техниках: живопись, графика, декоративно‑прикладное искусство и изделия из дерева.

Особенностью нынешней выставки станет участие четырех юных художников из старших классов местных школ. Молодые авторы представят свои работы рядом с полотнами признанных мастеров, многие из которых участвуют в проекте с первых лет его существования.

"Палитра Ишима" – это не просто смотр талантов, а настоящий диалог поколений. Здесь видно, как традиции регионального искусства получают новое прочтение. Каждый год мы отмечаем, что молодые авторы переосмысляют классические мотивы, привносят свежие идеи, но при этом сохраняют связь с корнями", – пояснила искусствовед Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова Надежда Михайловская в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

Выставка будет работать в Арт‑галерее Ишима с 25 декабря. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 0+

Инна Кондрашкина