  • 20 января 202620.01.2026вторник
  • В Тюмени -20..-22 С 4 м/с ветер северо-восточный

92 тонны гуманитарной помощи направили жители Тобольска бойцам СВО за три года

Общество, 13:25 20 января 2026

Telegram-канал главы Тобольска Петра Вагина | Фото: Telegram-канал главы Тобольска Петра Вагина

Жители Тобольска собрали 52,6 млн рублей за три года действия акции "Подари тепло солдату". Также за этот период в зону СВО бойцам отправили 92 тонны гуманитарной помощи, из них 29 тонн – в 2025 году.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Петра Вагин. По его словам, за три года 34 экспедиции доставили на СВО самое необходимое: квадрокоптеры, тепловое оборудование, средства связи, экипировку – всего более 300 наименований. 642 комплекта обмундирования передано добровольцам.

Кроме того, была оказана помощь 99 семьям участников СВО – закуплены дрова, оказана материальная поддержка, организованы поездки к раненым.

"Сила Тобольска – в единстве и заботе. Но на этом мы не останавливаемся. Сейчас формируется новая партия помощи. У нас 61 заявка от командования воинских частей, в которых служат тоболяки", - отметил Петр Вагин.

Он поблагодарил координатора акции – городской совет ветеранов, предприятия, всех неравнодушных горожан, кто откликается с первых дней акции. "Ваша помощь, детские открытки и письма, которые вы вкладываете в посылки – всё это даёт бойцам силы и веру в победу", - добавил глава Тобольска.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Петр Вагин , СВО , Тобольск , гуманитарная помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:47 20.01.2026Цезарь, Сократ и Север стали самыми редкими именами для детей в Тюменской области
13:38 20.01.2026Дети до 14 лет смогут выезжать из России только по загранпаспортам
13:25 20.01.202692 тонны гуманитарной помощи направили жители Тобольска бойцам СВО за три года
12:52 20.01.2026Почти половина жителей УФО за пять лет посетила до трех регионов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора