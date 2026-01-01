92 тонны гуманитарной помощи направили жители Тобольска бойцам СВО за три года

| Фото: Telegram-канал главы Тобольска Петра Вагина | Фото: Telegram-канал главы Тобольска Петра Вагина

Жители Тобольска собрали 52,6 млн рублей за три года действия акции "Подари тепло солдату". Также за этот период в зону СВО бойцам отправили 92 тонны гуманитарной помощи, из них 29 тонн – в 2025 году.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Петра Вагин. По его словам, за три года 34 экспедиции доставили на СВО самое необходимое: квадрокоптеры, тепловое оборудование, средства связи, экипировку – всего более 300 наименований. 642 комплекта обмундирования передано добровольцам.

Кроме того, была оказана помощь 99 семьям участников СВО – закуплены дрова, оказана материальная поддержка, организованы поездки к раненым.

"Сила Тобольска – в единстве и заботе. Но на этом мы не останавливаемся. Сейчас формируется новая партия помощи. У нас 61 заявка от командования воинских частей, в которых служат тоболяки", - отметил Петр Вагин.

Он поблагодарил координатора акции – городской совет ветеранов, предприятия, всех неравнодушных горожан, кто откликается с первых дней акции. "Ваша помощь, детские открытки и письма, которые вы вкладываете в посылки – всё это даёт бойцам силы и веру в победу", - добавил глава Тобольска.