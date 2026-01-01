Цезарь, Сократ и Север стали самыми редкими именами для детей в Тюменской области
Самые популярные и редкие имена для новорожденных по итогам прошлого года сообщили в ЗАГСе Тюменской области. 300 девочек назвали Анной, 356 мальчиков — Михаилом.
Среди девочек также были популярны имена София, Ева, Варвара, Мария, среди мальчиков: Александр, Артем, Роман и Лев.
Родители давали в прошлом году и редкие имена, отмечают в ЗАГСе. Среди них: Цезарь, Сократ, Север, Алтай, Велимир, Доброслав, Агафья, Демьяна, Кассиопея, Океана, Шарлотта и Олимпия.