Цезарь, Сократ и Север стали самыми редкими именами для детей в Тюменской области

Общество, 13:47 20 января 2026

Самые популярные и редкие имена для новорожденных по итогам прошлого года сообщили в ЗАГСе Тюменской области. 300 девочек назвали Анной, 356 мальчиков — Михаилом.

Среди девочек также были популярны имена София, Ева, Варвара, Мария, среди мальчиков: Александр, Артем, Роман и Лев.

Родители давали в прошлом году и редкие имена, отмечают в ЗАГСе. Среди них: Цезарь, Сократ, Север, Алтай, Велимир, Доброслав, Агафья, Демьяна, Кассиопея, Океана, Шарлотта и Олимпия.

