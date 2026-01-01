Тюменских вокалистов приглашают на конкурс "Ямальская веснушка"

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Приём заявок на Всероссийский фестиваль-конкурс русской песенной культуры "Ямальская веснушка" стартовал. К участию приглашают юных вокалистов в возрасте от 9 до 17 лет со всей России, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Конкурс пройдёт в двух направлениях: фольклорно-этнографическом (аутентичное исполнение) и народно-сценическом (стилизованные постановки). Соревнования проводятся среди солистов и ансамблей численностью до восьми человек. Победителей и призёров ждут денежные премии.

Заявки принимают до 25 января.

Финальные мероприятия, включая конкурсные смотры, гала-концерт и награждение, состоятся в Салехарде с 27 февраля по 1 марта.