  • 21 января 202621.01.2026среда
  • В Тюмени -26..-28 С 3 м/с ветер северный

Тюменских вокалистов приглашают на конкурс "Ямальская веснушка"

Общество, 09:46 21 января 2026

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Приём заявок на Всероссийский фестиваль-конкурс русской песенной культуры "Ямальская веснушка" стартовал. К участию приглашают юных вокалистов в возрасте от 9 до 17 лет со всей России, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Конкурс пройдёт в двух направлениях: фольклорно-этнографическом (аутентичное исполнение) и народно-сценическом (стилизованные постановки). Соревнования проводятся среди солистов и ансамблей численностью до восьми человек. Победителей и призёров ждут денежные премии.

Заявки принимают до 25 января.

Финальные мероприятия, включая конкурсные смотры, гала-концерт и награждение, состоятся в Салехарде с 27 февраля по 1 марта.

ТКТО , вокалисты , конкурс

