Тюменских вокалистов приглашают на конкурс "Ямальская веснушка"
Приём заявок на Всероссийский фестиваль-конкурс русской песенной культуры "Ямальская веснушка" стартовал. К участию приглашают юных вокалистов в возрасте от 9 до 17 лет со всей России, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.
Конкурс пройдёт в двух направлениях: фольклорно-этнографическом (аутентичное исполнение) и народно-сценическом (стилизованные постановки). Соревнования проводятся среди солистов и ансамблей численностью до восьми человек. Победителей и призёров ждут денежные премии.
Заявки принимают до 25 января.
Финальные мероприятия, включая конкурсные смотры, гала-концерт и награждение, состоятся в Салехарде с 27 февраля по 1 марта.