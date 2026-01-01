  • 21 января 202621.01.2026среда
Юниоры из Тюменской области сыграют на первенстве по мини-лапте

Общество, 09:57 21 января 2026

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования

Первенство Тюменской области по мини-лапте среди юниоров и юниорок пройдет в поселке Боровский Тюменского округа с 23 по 25 января.

Участниками состязаний станут представители Тюменского, Ярковского, Армизонского, Бердюжского, Абатского, Упоровского, Исетского округов, а также Тюмени и Ишима, сообщает региональный департамент физической культуры и спорта.

Соревнования станут ключевым отборочным этапом для формирования сборных команд Тюменской области для участия в первенстве страны. Оно состоится с 23 по 29 марта в поселке Отрадное Воронежской области. Там тюменцам предстоит сразиться с сильнейшими спортсменами со всей страны.

