Дети до 14 лет смогут выезжать из России только по загранпаспортам

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

С 20 января 2026 года выезд детей до 14 лет из России в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию разрешен только по загранпаспортам.

Изменения в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" были приняты в июле 2025 года и вступили в силу 20 января, сообщается на сайте Российского союза туриндустрии.

По оценке экспертов Российского союза туриндустрии (РСТ), больше всего нововведение повлияет на турпоток в Абхазию. Это, по словам коммерческого директора туроператора "Алеан" Оксаны Булах, одно из самых популярных направлением именно в плане поездок родителей с детьми.

"Среди тех, кто едет в Абхазию, доля туристов с детьми до 14 лет составляет 35%", - сообщила она.

В Белоруссию едет меньше туристов с маленькими детьми, направление в основном выбирают для санаторно-курортного лечения. По словам Булах, среди тех, кто отправляется в экскурсионные туры, доля семей с несовершеннолетними не превышает 5-7%, так что здесь влияние нововведения будет чувствоваться слабее. Казахстан, Киргизия и Южная Осетия популярны в основном у любителей активных, познавательных и экскурсионных туров, так что доля семейных туристов и соответственно детей здесь еще ниже.