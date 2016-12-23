Юные жители Тюмени приглашены на новогодний праздник в драмтеатр

Фото администрации Тюмени

Глава администрации Тюмени Александр Моор поздравит тюменских детей с Новым годом в большом зале Тюменского драматического театра 23 декабря. Начало в 13 часов.

На праздник приглашены дети из учреждений дополнительного образования и участники клубных формирований города, имеющие достижения в различных видах искусства, сообщает администрация Тюмени.

В фойе театра их ждут персонажи Почтальон Печкин, Кот Матроскин, Собака Шарик. Спасая украденный Новый год, дети вместе преодолевают различные препятствия, участвуя в забавных играх, конкурсах, танцевальном флешмобе, викторинах с призами и подарками. Вернув Новый год жителям Простоквашино, дети будут водить новогодний хоровод. Дед Мороз и Снегурочка приготовили в подарок детям музыкальный спектакль "Приключения Буратино".

Соб. инф.