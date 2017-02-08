Владимир Якушев: Тюмень не отказывается от ЧМ по биатлону-2021

admtyumen.ru

Тюмень не отказывается от права на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году. Об этом заявил губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев, комментируя итоги заседания внеочередного конгресса IBU, которое прошло в австрийском Хохфильцене 8 февраля.

"Только что закончилось заседание так называемого внеочередного конгресса IBU. Что касается судьбы чемпионата мира по биатлону 2021 года - на конгрессе было озвучено решение исполкома IBU, который предложил Союзу биатлонистов России добровольно отказаться от проведения чемпионата. В случае, если такое решение не будет принято, исполком IBU оставил за собой право лишить Россию права на проведение чемпионата и не рассматривать заявку Тюмени. О нашей позиции я заявил на конгрессе. Мы считаем такое решение исполкома нелегитимным. Решение о проведении чемпионата в Тюмени принималось конгрессом IBU, и отменить его может только конгресс. Поэтому, естественно, у нас остается право признать позицию исполкома IBU процессуально несостоятельной", - заявил Владимир Якушев в телефонном разговоре.

При этом нужно понимать, что проблема лежит в двух плоскостях, отметил губернатор Тюменской области.

"Если говорить юридическим языком, то у нас есть проблема в материальном плане. Это значит, что сегодня имеются препятствия, которые не позволяют проводить чемпионаты мира не только по биатлону, но и по другим видам спорта на территории России, так как российское отделение WADA перестало быть членом этой международной антидопинговой организации. Сегодня есть дорожная карта, подписанная WADA и российской антидопинговой структурой РУСАДА, в результате реализации которой членство должно быть восстановлено. Если это произойдет, тогда WADA уже не сможет давить на IBU, требуя отказаться от проведения международных турниров в России", - добавил глава региона.

Однако, по словам Владимира Якушева, с точки зрения процессуального права процедуры были нарушены.

"И мы, конечно, воспользуемся этим, чтобы опротестовать решение и вернуться к ситуации, когда Тюмень вновь станет кандидатом на проведение чемпионата 2021 года. Но если до сентября 2018 года РУСАДА не станет членом WADA, у нас нет никаких оснований претендовать на этот турнир. Это обязательное условие, это касается любого вида спорта, и это проблема не регионального уровня", - сказал он.

Напомним, на конгрессе IBU в Кишиневе, где определялось место проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года, Тюмень получила голоса 25 из 49 делегатов и опередила словенскую Поклюку и чешское Нове-Место, которые набрали 11 и 13 голосов соответственно. При этом все претенденты находились в равных условиях. При голосовании были полностью соблюдены юридические процедуры, никаких нарушений допущено не было.

Евгений Бабенко