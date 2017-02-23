Участник Великой Отечественной войны отмечает двойной праздник

Фото ИА "Тюменская линия"

95-летие отмечает участник Великой Отечественной войны, уроженец д. Яковлево Заводоуковского городского округа Леонид Мелехин. 23 февраля 1922 года в крепкой и трудолюбивой семье появился мальчик, которого ждала, как и многих его сверстников, непростая судьба.

Он едва успел окончить школу и поработать в местном колхозе, как пришло известие о начале войны. Будущему солдату шел девятнадцатый год. В армию его призвали в августе 1941 года. Леонид Мелехин отправился в Новосибирск в учебный полк, а в 1942 году его зачислили в школу снайперов. Там он вместе с однополчанами занимался тактической подготовкой, стрельбой по мишени, изучал снайперскую четырехдюймовую винтовку с оптическим прицелом. По окончании снайперской школы был зачислен в другую часть, где прошел офицерские курсы.

Фото ИА "Тюменская линия"

Позже штаб распорядился в 1943 группу снайперов, в том числе Мелехина, отправить на Западный фронт, на Курскую дугу в мотострелковую дивизию. Активное участие в военных действиях отметили особенно и выделили бойцам отпуск на пять дней, чтобы навестить родной дом. Сам Леонид Мелехин был награжден орденом Славы третьей степени и орденом Великой Отечественной войны первой степени.

Фото ИА "Тюменская линия"

После возвращения из отпуска вместе с товарищами Леонида Мелехина перебросили на Карельский фронт. Финляндия чувствовала натиск Красной армии и бессмысленность сопротивления, поэтому в конце 1944 года капитулировала. Военные действия прекратились. В связи с этим Леонида Мелехина зачислили в пограничные войска в Карелии.

День Победы юбиляр встретил на границе, как и все пограничники, с радостью и верой в светлое будущее. После мая 1945 года он еще четыре года служил Родине. Демобилизовался в 1949 году.

Фото ИА "Тюменская линия"

Жизнь без погон продолжилась в родном колхозе. Последние 15 лет трудовой деятельности Леонид Мелехин работал в Заводоуковском районе в бигилинской средней общеобразовательной школе заведующим хозяйственной частью. С супругой Анной они вместе 61 год. Вырастили двоих детей.

Редакция "Тюменской линии" желает ветерану крепкого здоровья, хорошего настроения и сил для активной жизни.

Владислав Соколов