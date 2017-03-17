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Альберт Суфианов поблагодарил правительство области за поддержку высокотехнологичной медицины

12:40 17 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Владимир Якушев: инвестиционный климат должен постоянно улучшаться

Здравоохранение Тюменской области, особенно высокотехнологичная медицина, получает всестороннюю поддержку. Развитие этой отрасли в регионе практически по всем параметрам опережает медицину большинства субъектов страны.

Такое мнение, комментируя отчет губернатора о работе регионального правительства в 2016 году, выразил в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" депутат Тюменской областной думы, главный врач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов.

"По роду деятельности мне приходится бывать во многих регионах страны. Недавно я прилетел из Самарской области. У нас ситуация лучше во многих отраслях, особенно в здравоохранении. Поэтому моя оценка работе регионального правительства за 2016 год однозначно положительная. Хочется поблагодарить губернатора и его команду за то, что они находят возможности и поддерживают высокотехнологичную медицину Тюменской области", - рассказал он.

Подобную поддержку ощущает и Федеральный центр нейрохирургии, который возглавляет Альберт Суфианов.

"Мы ощущаем поддержку не только по вопросам оборудования, но и в плане подготовки кадров. Совсем недавно у нас прошли серьезные мероприятия по обучению. К нам приезжали мировые лидеры. Я думаю, что именно всестороннее внимание к медицине сыграет большую роль в дальнейшем развитии этой отрасли и позволит улучшить качество лечения пациентов", - подчеркнул Альберт Суфианов.

По его мнению, необходимо уделить внимание вопросам профилактики и популяризации здорового образа жизни среди жителей региона. Также не стоит забывать о детях, в особенности с ограниченными физическими возможностями.

"В этом плане нам есть куда стремиться", - подытожил Альберт Суфианов.

Владислав Соколов

Теги: облдума , Владимир Якушев , Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени , Альберт Суфианов , высокотехнологичная медпомощь
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