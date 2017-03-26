Ассоциация организаций социального обслуживания населения открывает горячую линию

Фото ИА "Тюменская линия"

"Горячую линию" для приема обращений получателей социальных услуг запускает Ассоциация организаций социального обслуживания населения Тюменской области с 1 апреля 2017 года.

К работе с обращениями будут привлекать членов Общественного совета при департаменте социального развития тюменской области.

"На "горячую линию" смогут обратиться граждане по факту нарушения их законных интересов, по вопросам качества оказания услуг организациями социального обслуживания, если их что-то беспокоит. Будут информироваться все руководители организаций социального обслуживания, общественный совет также будет отслеживать, как решаются вопросы по обращениям", - пояснила председатель общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области Полина Жидецкая.

Обращения будут принимать ежедневно с 08.00 до 16.00, с перерывом на обед с 12-00 до 13-00, кроме выходных и праздничных дней по номеру: 8(3452) 39-92-32.

Круглосуточный прием обращений граждан по горячей линии сотовой связи производится Президентом Ассоциации организаций социального обслуживания населения Тюменской области по номеру: 8-904-491-01-44.

Татьяна Ковалева