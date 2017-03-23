Тюменок приглашают на кастинг конкурса "Миссис УФО"

vk.com/missisurfo

Кастинг на конкурс красоты для мам и замужних женщин "Миссис УФО" пройдет в отеле Hilton (Орджоникидзе, 46) в Тюмени 27 марта. Начало в 18 часов.

"Миссис УрФО" - региональный конкурс, объединяющий лучших представительниц прекрасной половины Уральского федерального округа, пройдет 29 апреля во Дворце культуры "Нефтяник", сообщает департамент культуры Тюменской области.

По условия конкурса, в нем могут принять участие мамы или жены в возрасте от 25 до 45 лет, проживающие на территории Уральского федерального округа.

Нужно заполнить анкету в официальной группе vk.com/missisurfo, отправить ее в оргкомитет конкурса на почту missisurfo@mail.ru и приложить к анкете не менее пяти фотографий и краткое описание о себе и своей семье. Затем ожидать звонка или сообщения от оргкомитета конкурса.