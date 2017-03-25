Проверить легкие в Тюмени можно быстро и бесплатно

Фото ИА "Тюменская линия"

Месячник "Здоровые легкие" по борьбе с туберкулезом стартует в Тюмени.

Жители региона могут бесплатно пройти флюорографическое обследование в передвижных флюорографах в ТРЦ "Кристалл" и ТЦ "Панама" 25 марта с 11 до 16 часов.

Об этом сообщила заведующая областным центром медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины Оксана Камынина на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия". По ее словам, акция продлится до 24 апреля.

Оксана Камынина рассказала, что по субботам специалисты областного центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины, а также студенты медколледжа будут находиться в общественных местах Тюмени. Точный график работы и точки передвижных флюорографов размещены здесь.

Фтизиатры предложат тюменцам пятиминутное обследование и дадут медицинское заключение. Посетители флюорографов сфотографируются с табличками акции. Все получат продукты линейки "Жить здорОво" компании-партнера акции "Золотые луга".

По субботам также есть возможность обследоваться на туберкулез, сделать рентген и получить консультацию фтизиатра в областном противотуберкулезном диспансере (ул. Курортная, 2а) с 9 до 13 часов.

Консультацию врача можно получить по телефону горячей линии 42-24-98 в будни с 9 до 17 часов. На сайте "Территория здоровья" открыт виртуальный кабинет фтизиатра.

В поликлиниках города, в том числе по субботам, может пройти флюорографию любой гражданин РФ при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Оксана Камынина сообщила, что во время акции в 2016 году на один выездной флюорограф приходилось около 70 человек. По словам главного врача областного противотуберкулезного диспансера, главного внештатного фтизиатра департамента здравоохранения Тюменской области Натальи Пироговой, тогда специалисты выявили троих человек с активной формой туберкулеза, которые зашли в торговый центр и решили обследоваться.

Ирина Ромашкина